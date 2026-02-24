Sono passate diverse settimane dalla sua ultima apparizione a Uomini e donne, ma Lucia Marino ha deciso di esporsi sull'argomento solo poche ore fa. Tramite i suoi profili social, dunque, la dama ha spiegato che la scelta di uscire di scena sarebbe stata sua e che ha preferito dare priorità ad altre cose più importanti di un programma televisivo.

Le prime parole sulla sparizione da Uomini e donne

Chi guarda Uomini e donne tutti i giorni si sarà accorto che il parterre Over è un po' cambiato nelle ultime puntate.

Dal lato dei cavalieri non si vedono più Federico, Arcangelo e Gabriele, invece da quello delle dame l'assenza più chiacchierata è quella di Lucia.

La ragazza è stata al centro delle dinamiche tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, ma da circa un mese non è più in studio ed è stata lei stessa a svelare il perché.

"Ho deciso io, di mia spontanea volontà, di interrompere il percorso in tv. Non è successo nulla di tragico, semplicemente ho altre priorità in questo momento, cose molto più importanti", ha detto la donna sui suoi profili social.

Nessun commento da parte di Federico

Se Lucia si è esposta in prima persona per motivare la sua sparizione dagli studi di Uomini e donne, Federico è in silenzio da settimane e sembra non avere nessuna intenzione di parlare.

Esattamente come la dama, Mastrostefano manca dagli Elios da quasi un mese e la sua uscita di scena è avvenuta da una puntata all'altra senza alcuna spiegazione.

Si è vociferato che il cavaliere sarebbe fuori dal cast per scelta sua (quindi non per una mancata riconferma da parte della redazione), ma lui non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Le ultime anticipazioni

Il 23 febbraio sono trapelate nuove anticipazioni di Uomini e donne, e ancora una volta i protagonisti della registrazione sono stati Mario e Cinzia.

Ad una settimana di distanza dal loro chiacchierato ritorno di fiamma, il cavaliere e la dama hanno chiuso e Tina non ha perso l'occasione per criticarli e per ribadire che dovrebbero lasciare il programma.

Sebastiano è stato messo in difficoltà da Elisabetta, che ha raccontato che nei giorni precedenti lui l'avrebbe cercata per chiederle di andare via in coppia anche se non si frequentano da un po'.