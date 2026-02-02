Oggi, 2 febbraio, a Uomini e donne si è parlato di nuovo di Ciro Solimeno e delle rivelazioni che ha fatto sui contatti che avrebbe avuto con Martina De Ioannon quando la corteggiava. Maria De Filippi ci ha tenuto ad avvertire il giovane che per fare un bel percorso dovrebbe smetterla di parlare dell'ex fidanzata, un argomento che neppure a lei interessa più perché è passato un anno e tutti hanno voltato pagina.

Le parole della presentatrice di Uomini e donne

Ciro è sul trono di Uomini e donne da più di due mesi, ma fino ad ora non ha fatto altro che parlare del suo passato nel programma e di come avrebbe violato le regole nel periodo in cui era corteggiatore.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv il 2 febbraio, però, Maria De Filippi ha detto "basta" e ha invitato il giovane ad andare avanti anche nel rispetto delle ragazze con le quali sta uscendo in esterna.

"Io non voglio un trono con il fantasma di Martina. Prometti a me e a loro che non ne parliamo più fino alla fine", ha detto la padrona di casa del dating-show tra gli applausi dei presenti.

Ovviamente Ciro ha risposto che si sente pronto a voltare pagina, e poi ha spiegato che se ha parlato dell'ex fidanzata è solo perché si è sentito in colpa nei confronti di chi lavora nella redazione del programma.

Il parere dei fan sui social

Le parole con le quali Maria De Filippi ha avvisato Ciro che non vuole più sentir nominare Martina durante il suo trono, hanno scatenato i commenti dei fan di Uomini e donne.

"Come fa a chiedere una cosa del genere? Martina è la protagonista e lo sarà sempre", "Addirittura un fantasma è diventata, che queen", "Non vuole il fantasma di Martina, come no", "Nella prossima puntata Ciro si lamenterà che Martina non ha risposto alle sue accuse, quindi non ha ascoltato cosa gli ha detto Maria", "Non riescono proprio a non nominarla", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni delle prossime puntate

A dispetto di quello che ha chiesto Maria De Filippi nella puntata in onda oggi, nei prossimi giorni si tornerà a parlare di Martina in studio.

Sarà Ciro a tirare di nuovo in ballo l'ex tronista quando si lamenterà del fatto che lei non ha risposto alle accuse che le ha lanciato tramite un video messaggio che ha fatto il giro della rete.

De Ioannon non ha rilasciato nessuna dichiarazione né su questo argomento né sul percorso di Solimeno a Uomini e donne.