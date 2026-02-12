Le ultime puntate di Uomini e donne sono state monopolizzate da una crisi di Gemma Galgani: per giorni, infatti, i telespettatori hanno assistito alle liti tra la dama e alcuni componenti del cast e poi ad un suo crollo emotivo tra lacrime e urla. A colpire molti fan, però, è stata la scelta di Maria De Filippi di non intervenire neppure una volta in difesa della 76enne, cosa che in passato ha fatto spesso quando l'ha vista in difficoltà.

Il dettaglio notato dal pubblico di Uomini e donne

L'11 febbraio Gemma ha pianto e si è sentita male dopo gli attacchi di Tinì e Barbara: per oltre un'ora, infatti, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad un monologo della dama sul motivo per il quale non avrebbe meritato le critiche che le hanno fatto, poi è uscita dallo studio per provare a calmarsi e Gloria le è stata vicino.

A colpire molti telespettatori, però, è stato il comportamento di Maria De Filippi in questa situazione che si è protratta in almeno tre delle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda.

La conduttrice non è intervenuta neanche una volta per difendere Galgani (cosa che ha fatto in passato quando Tina ha un po' esagerato con lei), anzi ha dato la parola a tutti i componenti del parterre che pensano che starebbe recitando un copione.

Le opinioni dei fan su Gemma

Sono stati in molti a notare che Maria è rimasta in silenzio sia quando Gemma ha discusso con Tinì e Barbara che quando le ha chiesto se anche lei pensa che sta recitando.

"Se sei d'accordo con loro, io vado via. Ho sempre considerato Uomini e donne una famiglia, ma posso tornare a casa", ha detto Galgani senza ricevere una risposta.

"Maria ha trattato Gemma e il suo sclero con sufficienza perché ha capito che è una sceneggiata", "Non ha rimproverato né Tinì né le dame che le sono andate contro, vorrà dire qualcosa", "Non ha provato a rimediare alla situazione come al solito, è strano", "Forse sta davvero pensando di mandarla via", "Ha lasciato che la attaccassero tutti, si sarà stufata", si legge su X in questi giorni.

Le anticipazioni della puntata del 12 febbraio

Oggi, 12 febbraio, a Uomini e donne si parlerà ancora di Gemma e degli scontri che ha avuto nelle puntate precedenti.

Tinì non farà passi indietro, anzi ribadirà che secondo lei la dama starebbe seguendo un copione e in molti si accoderanno al suo pensiero.

Spazio anche ad un nuovo riavvicinamento tra Alessio e Rosanna, che si scambieranno lettere e regali davanti a tutti.