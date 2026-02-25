Il parterre Over di Uomini e donne è cambiato molto nelle ultime settimane, e in questi giorni potrebbe aver perso altri due suoi storici componenti. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, Mario Lenti e Cinzia Paolini non hanno partecipato alla registrazione del 24 febbraio e non sarebbe da escludere una "cacciata di coppia" dopo il ritorno di fiamma che ha fatto pensare ad un possibile accordo tra loro.

L'anticipazione dagli studi di Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 24 febbraio Elisabetta, Sabrina e Sebastiano hanno lasciato il programma, e lo hanno fatto da soli e non in coppia con qualcuno.

Al termine della registrazione, però, è trapelata un'anticipazione molto interessante che potrebbe svelare i nomi di altri due protagonisti vicini all'addio definitivo al dating-show.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, martedì scorso Mario e Cinzia non erano in studio e nessuno ha accennato ai motivi della loro assenza: secondo Lorenzo Pugnaloni e diversi fan, dunque, il cavaliere e la dama potrebbero essere stati mandati via dopo il caos che si è creato attorno al ritorno breve ritorno di fiamma.

"Anche loro fuori?", è la domanda che sta impazzando tra gli spettatori della trasmissione di Canale 5 nelle ultime ore.

Le polemiche e le accuse degli opinionisti

Se in tanti ipotizzano una "cacciata di coppia" per Mario e Cinzia è perché nell'ultima settimana sono finiti al centro di una polemica che è destinata a far discutere.

I due si sono riavvicinati dopo mesi di gelo e questo ha spinto entrambi gli opinionisti di Uomini e donne a pensare che avrebbero un tacito accordo per assicurarsi spazio nelle registrazioni.

Tina, in particolare, ha chiesto a gran voce che la dama e il cavaliere fossero mandati via e forse in questi giorni potrebbe essere stata accontentata.

Fine dell'avventura per Elisabetta, Sebastiano e Sabrina

Dalle anticipazioni delle registrazioni che ci saranno la prossima settimana si capirà se Mario e Cinzia sono stati messi alla porta o se la loro assenza è stata un caso, ma nel frattempo c'è chi è ancora spiazzato dal numero di protagonisti che hanno abbandonato il parterre.

Elisabetta ha salutato tutti dicendo che non è pronta a nuove frequentazioni (ma potrebbe tornare tra qualche tempo), Sebastiano si è ritirato perché non è interessato a nessun'altra dama e anche Sabrina ha interrotto la sua lunga avventura per ragioni ancora sconosciute.