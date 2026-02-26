L'altra sera Martina De Ioannon si è lasciata andare alle confidenze mentre era in live su TikTok, e ad un certo punto ha anche annunciato che è ufficialmente iniziata la convivenza con Gianmarco Steri. L'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato tutti i dettagli del primo incontro con il barbiere lontano dalle telecamere, delle emozioni che ha provato quando ha sentito la sua voce in un messaggio vocale e del bacio che si sono dati dopo mesi di gelo.

Come è ricominciata tra Martina e Gianmarco

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti, e la storia tra Martina e Gianmarco sembra dimostrarlo.

L'ex tronista di Uomini e donne è innamorata pazza di Steri e lo ha confermato nel corso della diretta che ha fatto su TikTok il 25 febbraio, la prima dalla loro nuova casa.

De Ioannon ha raccontato che è stata lei a fare il primo passo contattando il barbiere sui social: "Era il 13 ottobre e ho deciso di farlo perché avevo un'emozione in sospeso, quindi toccava a me".

Il ragazzo ha accennato allo stupore che ha provato quando ha letto il messaggio di quella che oggi è la sua compagna, ma è stata lei a scendere nei dettagli del loro chiacchieratissimo ritorno di fiamma.

L'importante passo della convivenza

"Quando ho ascoltato il vocale che mi ha mandato, mi sentivo una bambina di 12 anni. Ero emozionatissima", ha proseguito Martina nel racconto di come si è riavvicinata a Gianmarco lontano dalle telecamere.

I due ex tronisti di Uomini e donne si sono incontrati e hanno parlato per ore, poi il giorno seguente si sono scambiati il primo bacio fuori dallo studio dove si sono frequentati per un lungo periodo.

La storia d'amore va a gonfie vele, infatti la coppia ha già fatto un importante passo: "Ora conviviamo, finalmente".

Lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e donne

Solo pochi giorni fa Martina aveva commosso tutti parlando a cuore aperto di un momento delicato che ha vissuto, affrontato e superato.

"Per la prima volta nella mia vita ho avuto paura di perdere la persona che ho accanto, è stato brutto. Il consiglio che voglio darvi? Quando siete in difficoltà, chiedete aiuto", ha detto la giovane protagonista di Uomini e donne sui social.