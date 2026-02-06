La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 6 febbraio è stata dedicata anche a Mauro e al racconto del suo primo appuntamento con Tiziana. Nonostante i mille interventi di Gemma Galgani, i due si sono detti felicissimi di come è iniziata la loro conoscenza e le cose andranno sempre a migliorare. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che dopo poche settimane di frequentazione la dama e il cavaliere decideranno di lasciare il programma insieme.

Tensioni con Gemma a Uomini e donne

La conoscenza tra Mauro e Tiziana è cominciata subito dopo che lui ha chiuso con Gemma, e infatti quest'ultima ha avuto parecchio da ridire nella puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv il 6 febbraio.

La dama si è scagliata contro il cavaliere accusandolo di averla usata per stare al centro delle dinamiche del programma, ma gli opinionisti e altri componenti del parterre sono intervenuti per difenderlo.

"Lui è stato carinissimo con me, mi ha portato un mazzo di fiori. Lo considero un raggio di sole", ha detto Tiziana quando finalmente ha avuto la possibilità di commentare il suo primo appuntamento con l'imprenditore al quale lei si è proposta subito dopo la fine della sua frequentazione con Galgani.

Cosa andrà in onda su Canale 5

Nonostante le intromissioni di Gemma, la conoscenza tra Mauro e Tiziana andrà avanti a gonfie vele e nel giro di poco tempo i due prenderanno una decisione molto importante.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, infatti, svelano che la dama e il cavaliere lasceranno il programma in coppia dopo aver parlato del colpo di fulmine che c'è stato tra loro sin dal primo incontro.

Le opinioni degli spettatori sui social

La sfuriata di Gemma nella puntata del 6 febbraio ha sorpreso in negativo la maggior parte degli spettatori, gli stessi che non le hanno risparmiato critiche per essersi intromessa nel momento dedicato a Mauro e Tiziana.

"Ridicola e patetica", "Sta facendo una brutta figura dietro l'altra", "Insopportabile e maleducata", "Non sopporto più Gemma", "Basta", "Mandatela via", "Il peggio del peggio", "Cosa stanno aspettando a sbatterla fuori?", "Gemma non sta bene, e lo dico seriamente", si legge su X in queste ore.