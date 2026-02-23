Sono passati diversi mesi dalla sua ultima apparizione a Uomini e donne, ma Nadia Di Diodato continua a far parlare di sé. In questi giorni, infatti, molti fan del programma hanno notato che la ragazza ha cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraevano con Andrea, il giovane con il quale si è fidanzata dopo il "no" di Gianmarco Steri davanti alle telecamere di Canale 5.

Le mosse social che non passano inosservate

Nadia è stata tra i protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne, tant'è che molti fan erano convinti che sarebbe stata una tronista della stagione che è iniziata a settembre.

Il mancato ritorno della giovane nel cast, però, è dipeso anche dal legame che ha instaurato con un ragazzo ad un paio di mesi dal "no" di Gianmarco alla scelta.

Durante l'estate, infatti, l'ex corteggiatrice è uscita allo scoperto con Andrea e per molto tempo ha pubblicato foto e video con l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo il rifiuto in televisione.

L'idillio tra i due giovani, però, sarebbe già finito: da alcuni giorni, infatti, sul profilo Instagram di Nadia non c'è più traccia del suo compagno, anzi sono spariti tutti i contenuti di coppia.

Il mancato ritorno a Uomini e donne come tronista

Molti fan di Uomini e donne hanno sperato per mesi di vedere Nadia nel cast della nuova edizione: per tutta l'estate, infatti, sul web si è parlato del possibile ritorno della ragazza nel ruolo di tronista e in tantissimi erano a favore di quest'ipotesi.

A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni della stagione 2025/2026, però, Di Diodato ha ufficializzato la sua storia con Andrea sui social e tutti hanno capito perché non è stata richiamata dalla redazione nonostante un'ampia fetta di pubblico avrebbe voluto vederla sulla poltrona rossa.

Il futuro di Martina e Gianmarco

In questi giorni sul web si è parlato sia di Nadia che del tronista che non l'ha scelta a Uomini e donne. Secondo Amedeo Venza, infatti, Martina e Gianmarco non parteciperanno al Grande Fratello per un motivo abbastanza particolare. "Sono stati fatti fuori dal cast dopo che hanno rifiutato confronti e interviste in televisione", ha svelato l'esperto di gossip sugli amati protagonisti del recente passato del dating-show.