Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Oggi, 3 febbraio, l'ex tronista di Uomini e donne con alcune foto ha svelato che sta traslocando e Lorenzo Pugnaloni ha dato quasi per certo il fatto che starebbe per iniziare una convivenza con il barbiere al quale è legata dallo scorso novembre.

Passi avanti per la coppia di Uomini e donne

Sono passati pochi mesi da quando Martina e Gianmarco hanno deciso di darsi un'altra possibilità ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero già pronti a fare un passo importante.

In questi giorni l'amata ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato un po' di foto del trasloco che sta facendo, ma non ha ancora svelato dove andrà a vivere e soprattutto con chi.

"La convivenza tra loro è nell'aria già da un po' e potrebbe avvenire a breve", ha scritto Lorenzo Pugnaloni in una storia che ha pubblicato su Instagram il 3 febbraio.

La curiosità dei fan sui social

Tra non molto Martina lascerà la casa dove ha convissuto con Ciro fino allo scorso settembre, e molto probabilmente si trasferirà in un'abitazione che diventerà il suo nido d'amore con Gianmarco.

"Martina trasloca, andrà a vivere con l'amore suo?", "Ma non è un po' presto per fare un passo del genere?", "Stanno insieme da quattro mesi, e con Ciro è andata a convivere dopo dieci giorni", "Tutto può succedere", "Che grande cambiamento", "Io non vedo l'ora di sapere tutto", "Sono i più belli", "Chissà cosa stanno combinando", si legge su X in queste ore.

Il commento di Maria De Filippi in studio

Anche se manca dagli studi di Uomini e donne da diversi mesi, Martina continua ad essere al centro delle dinamiche più interessanti del trono Classico.

Il 2 febbraio scorso, ad esempio, è andata in onda la puntata in cui Maria De Filippi ha avvisato Ciro che non vuol più sentir parlare di De Ioannon e di quello che ci sarebbe stato tra loro nel periodo in cui la corteggiava.

"Io non vorrei più avere il fantasma di Martina durante il tuo trono", ha detto la conduttrice senza girarci troppo intorno.

Solimeno ha dato ragione alla padrona di casa e ha promesso a lei e alle sue corteggiatrici che d'ora in poi guarderà solo al futuro e non più al passato.