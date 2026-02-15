Da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio andranno in onda nuove puntate di Uomini e donne, ma sul web si possono già trovare le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio. Alessio Pili Stella, ad esempio, ammetterà di essere stato in intimità con Rosanna e Deborah in due giorni e questo scatenerà il caos. Mauro e Tiziana, invece, decideranno di andare via in coppia a poche settimane dall'inizio della loro frequentazione.

La confessione di Alessio a Uomini e donne

La prossima settimana a Uomini e donne si parlerà molto di Alessio e di una confessione che farà in studio: le anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 20 febbraio, infatti, svelano che il cavaliere racconterà di aver passato una notte con Rosanna e un'altra con Deborah.

Il protagonista del trono Over, dunque, ammetterà di essere stato in intimità con due dame diverse nel giro di 48 ore e questo creerà tensioni e scontri.

Se Deborah si prenderà un po' di tempo per riflettere sul futuro della sua conoscenza con Alessio, Rosanna chiuderà definitivamente dicendosi molto delusa dall'uomo al quale si è dichiarata davanti alle telecamere.

Un lieti fine e tante rotture tra i senior

Un momento che emozionerà molto il pubblico di Canale 5, sarà quello in cui Mauro chiederà a Tiziana di lasciare il programma insieme.

A poche settimane di distanza dall'inizio della loro conoscenza, la dama e il cavaliere decideranno di uscire di scena mano nella mano e tra gli applausi di tutti i presenti.

Nelle prossime puntate di Uomini e donne, però, non mancheranno le rotture: Gemma chiuderà con Ciro, Sabrina interromperà la frequentazione con Nicola, Elisabetta metterà un punto al tira e molla con Sebastiano.

La settimana tra assenze e una proposta di matrimonio

Alle puntate dal 16 al 20 febbraio non parteciperanno diversi componenti del parterre: Mario si assenterà per lavoro, invece Federico e Lucia usciranno di scena definitivamente.

Agnese e Roberto, invece, torneranno per parlare di come va tra loro lontano dalle telecamere di Uomini e donne e ad un certo punto lui le farà una proposta di matrimonio che emozionerà tutti, sia in studio che a casa.

Stando a quello che dichiareranno, la dama e il cavaliere dovrebbero sposarsi nel 2027 e il figlio di lei dovrebbe essere un testimone di nozze.