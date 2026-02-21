Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate all'inizio del mese e delle quali sono disponibili tutte le anticipazioni. Edoardo sarà protagonista di un momento che farà molto discutere: il cavaliere si dichiarerà a Paola e la sceglierà davanti a tutti, ma riceverà un "no" che scatenerà il caos in studio. Sara Gaudenzi, invece, bacerà il corteggiatore Alessio in due esterne consecutive.

Tutti contro Paola a Uomini e donne

Le prossime puntate di Uomini e donne saranno ricche di tensioni e scontri: le anticipazioni di quello che andrà in onda dal 23 al 27 febbraio, infatti, svelano che in studio non mancheranno le liti e i duri attacchi ad alcuni componenti del parterre Over.

Paola, in particolare, farà storcere il naso a quasi tutto il cast quando dirà "no" alla proposta di Edoardo di lasciare il programma insieme.

Il cavaliere si dichiarerà in modo romantico alla dama, proprio come fanno i tronisti quando scelgono, ma riceverà un secco rifiuto.

L'atteggiamento della donna non piacerà né agli opinionisti né ai suoi "colleghi", per questo verrà molto criticata da chi riterrà superficiale il suo comportamento in quell'occasione.

Le novità sui tronisti del cast

La prossima settimana a Uomini e donne si parlerà anche dei due tronisti e delle loro recenti frequentazioni.

Sara, ad esempio, proverà a ripartire uscendo in esterna con Alessio e baciandolo per due volte consecutive: tra i due ci sarà molta attrazione fisica e questo farà arrabbiare l'altro corteggiatore Matteo.

Anche Ciro si lascerà andare alle effusioni con Martina, ma il vero colpo di scena arriverà quando deciderà di eliminare Alessia Messina (la prima ragazza che ha baciato da quando è sul trono).

L'indiscrezione sul futuro di Sara

In questi giorni sul web si sta parlando di Sara per un suo possibile addio a Uomini e donne: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la ragazza starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare il trono senza fare la scelta.

Si vocifera che la protagonista del dating-show non avrebbe ancora dimenticato Marco e Jakub, e anche per questa ragione starebbe facendo fatica ad interessarsi ad altri ragazzi.