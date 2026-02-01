Da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio andranno in onda nuove puntate di Uomini e donne, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio. Gemma Galgani sarà protagonista con il "due di picche" che riceverà dal signor Mauro e con l'ennesimo tentativo di riallacciare la conoscenza con Mario Lenti. Sabrina Zago, invece, verrà sorpresa dalla decisione di Carlo di interrompere la frequentazione e tornare a casa.

Continua il corteggiamento di Gemma

La prossima settimana i fan di Uomini e donne assisteranno a puntate in cui si parlerà molto di Gemma e delle sue sventure sentimentali.

Da lunedì 2 febbraio, infatti, sarà trasmesso l'appuntamento in cui Mauro deciderà di interrompere la conoscenza con Galgani perché certo del fatto che lei non corrisponderebbe il suo interesse. La dama non batterà ciglio di fronte a questa scelta, anzi si darà subito da fare per provare a riconquistare il cavaliere per il quale ha perso la testa dall'inizio di questa edizione.

Fino a venerdì 6, infatti, sarà trasmesso in tv l'ennesimo "no" di Mario a Gemma: lei si riproporrà all'imprenditore sostenendo che sarebbe influenzato dai pareri negativi degli opinionisti, ma lui la smentirà e ribadirà che non intende frequentarla più neppure come amica.

Il cavaliere abbandona Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e donne sarà dato spazio anche a Sabrina e alle conoscenze che ha portato avanti nell'ultimo periodo.

Le anticipazioni del web svelano che la dama rimarrà spiazzata dalla decisione di Carlo di chiudere la loro frequentazione: il cavaliere rinuncerà alla protagonista del trono Over, saluterà tutti e abbandonerà il programma definitivamente.

Zago non correrà dietro al signore con il quale è uscita a cena per circa due mesi, anzi si dirà contenta di continuare a conoscere meglio Nicola.

Elisabetta e Sebastiano al centro dell'attenzione

Sempre nel corso delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 2 al 6 febbraio, ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Elisabetta e Sebastiano.

Il cavaliere proverà a farsi perdonare dalla dama regalandole fiori e facendole importanti promesse, e lei deciderà di dargli un'ultima possibilità nonostante le critiche degli opinionisti.