Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo saranno trasmesse in tv le puntate di Uomini e donne che sono state registrate tra il 10 e il 16 febbraio, quindi un paio di settimane fa. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, dunque in studio si parlerà a lungo della rapidità con la quale alcune dame avrebbero voltato pagina: Elisabetta Gigante sarà aspramente criticata dagli opinionisti e da Sebastiano Mignosa, invece Rosanna Siino e Debora dovranno difendersi dai pungenti attacchi di Alessio Pili Stella.

Elisabetta bacia Stefano dopo la rottura con Sebastiano

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda nella settimana dal 2 al 6 marzo ci saranno molti scontri.

Elisabetta, per esempio, finirà sotto accusa quando racconterà dell'appuntamento con Stefano e del bacio che c'è stato tra loro in quell'occasione.

Sia gli opinionisti che Sebastiano criticheranno la dama per la velocità con la quale avrebbe voltato pagina e poi metteranno in dubbio il sentimento che ha sempre detto di provare per il cavaliere di origini siciliane.

Alta tensione tra i senior di Uomini e donne

Tra i protagonisti delle nuove puntate di Uomini e donne ci sarà anche Alessio, che reagirà malissimo alla notizia che sia Debora che Rosanna sono uscite con altri cavalieri a pochi giorni di distanza dalla fine della conoscenza con lui.

La dama siciliana risponderà a tono agli attacchi del suo "ex" e tra loro ci sarà un litigio così acceso che i presenti faranno fatica a placare.

L'imprenditore, però, se la prenderà anche con l'altra donna con la quale è stato in intimità nell'ultimo periodo e la accuserà di aver voltato pagina troppo in fretta accettando di frequentare Arnaldo.

La decisione di Paola e il rimprovero di Maria

Dopo aver detto "no" alla proposta di Edoardo di lasciare il programma in coppia, Paola chiederà un nuovo confronto con lui e chiuderà definitivamente la loro conoscenza.

Tra la dama e il cavaliere del trono Over, dunque, finirà male e neanche in futuro ci sarà un riavvicinamento.

Sul fronte giovani, Ciro litigherà con Alessia e Maria De Filippi interverrà per dirgli di moderare i termini e di avere più tatto nei confronti della corteggiatrice in lacrime.