Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 23 al 27 febbraio svelano che in studio ci sarà parecchia tensione. Alessio Pili Stella, ad esempio, litigherà in maniera molto accesa con Gianni Sperti, che interverrà in difesa di Debora e Rosanna. Gemma Galgani, invece, non riuscirà a ritrovare il sorriso dopo le ultime delusioni, anzi rifiuterà tutti i signori che si proporranno come suoi corteggiatori.

Scintille negli studi di Uomini e donne

La prossima settimana a Uomini e donne ci saranno diversi scontri, ma il più duro sarà sicuramente quello tra Alessio e Gianni.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il cavaliere non reagirà bene alla decisione di Debora di interrompere la loro conoscenza e inizierà ad attaccarla davanti a tutti.

Il protagonista del trono Over ne avrà anche per Rosanna, che è stata la prima ad allontanarsi da lui quando ha scoperto che è stato in intimità con due donne diverse in 48 ore.

A difendere le dame ci penserà Sperti, che interverrà più volte per andare contro Alessio con parole forti: tra i due ci sarà un forte litigio che si concluderà senza una stretta di mano.

Nessun nuovo amore per Gemma

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse fino a venerdì 27 febbraio, ci sarà poco spazio per Gemma.

Maria De Filippi si occuperà della dama solo in un'occasione, quando le farà conoscere un ex corteggiatore di Aurora che vorrebbe frequentarla.

Galgani incontrerà Fabrizio, ci scambierà due chiacchiere ma poi lo manderà via dicendosi non interessata.

La protagonista del trono Over, dunque, sarà sempre più single e pian piano uscirà dalle dinamiche più interessanti del programma.

Sebastiano e Paola al centro delle critiche

Dal 23 febbraio a Uomini e donne sarà dato molto spazio a Sebastiano e al suo improvviso dietrofront nei confronti di Elisabetta.

Dopo aver baciato un'altra signora, infatti, il cavaliere dirà che non gli è piaciuta e che nel suo cuore c'è ancora la dama che ha frequentato nell'ultimo periodo. La diretta interessata, però, dirà "no" a tutti i tentativi dell'imprenditore di recuperare il loro rapporto.

Anche Paola sarà criticata per il modo con il quale rifiuterà la proposta di Edoardo di andare via insieme, ma tutti questi attacchi non cambieranno la sua decisione.