La frequentazione tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino sarà una delle dinamiche di punta degli appuntamenti di Uomini e donne che andranno in onda dal 9 al 13 febbraio. Stando alle anticipazioni, infatti, il cavaliere e la dama sorprenderanno tutti scambiandosi dediche e regali: tra i due, dunque, ci sarà un riavvicinamento dopo la lite che sembra aver messo fine alla conoscenza. Alle prossime puntate non parteciperanno né Mario Lenti né Arcangelo Passirani, entrambi assenti per questioni lavorative.

Continua il tira e molla tra Alessio e Rosanna

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio si parlerà tanto di Alessio e Rosanna.

Dopo l'ultima lite, infatti, i due vivranno un breve periodo di gelo: il cavaliere inizierà a frequentare Deborah e la dama non nasconderà la sua gelosia dicendosi convinta che lui non sarebbe realmente interessato alla nuova signora del parterre.

Qualche giorno dopo ci sarà un colpo di scena: Alessio spiazzerà tutti chiedendo a Rosanna un'altra possibilità, e lo farà leggendole una lettera molto romantica. La protagonista del trono Over ricambierà questo bel gesto regalando all'imprenditore un lucchetto da lasciare a Ponte Milvio come simbolo del loro legame.

Tensioni e assenze a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere dal 9 al 13 febbraio ci saranno molti posti vuoti nel parterre.

Le anticipazioni della prossima settimana, infatti, svelano che non saranno in studio: Tina e Sabrina (fuori per una sola registrazione), Federico (si dice che non farebbe più parte del cast), Mario e Arcangelo.

I due cavalieri appena citati si assenteranno per un paio di puntate per motivi di lavoro: se il primo tornerà una volta portati a termine tutti gli impegni, il secondo sceglierà di lasciare la trasmissione definitivamente.

Ancora caos nel trono di Sara

Sul fronte giovani, fino al 13 febbraio saranno trasmesse le puntate in cui Sara smentirà sé stessa.

Dopo aver rassicurato Raien sull'interesse che prova per lui, la tronista di Uomini e donne lo eliminerà e sceglierà di restare con un solo corteggiatore, Simone.

Ciro, invece, darà il suo primo bacio da quando è seduto sulla poltrona rossa: sarà Alessia Messina la ragazza con la quale Solimeno si scambierà tenerezze in esterna.