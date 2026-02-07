Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 9 al 13 febbraio si parlerà molto di Gemma Galgani: le anticipazioni che circolano in rete, infatti, fanno sapere che la dama avrà una crisi che la porterà a valutare l'addio definitivo alla trasmissione. La 76enne piangerà e si sentirà poco bene a causa degli attacchi che riceverà da Tinì Cansino, Mario Lenti e altri componenti del parterre Over. La prossima settimana, inoltre, in studio ci saranno diversi assenti, a partire dall'opinionista Tina.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Da lunedì 9 febbraio i telespettatori potranno assistere a puntate di Uomini e donne che sono state registrate nella seconda metà di gennaio.

Le anticipazioni del web informano fan e curiosi del fatto che Gemma sarà al centro dell'attenzione con litigate, confronti e lacrime: fino a venerdì prossimo, infatti, su Canale 5 sarà trasmesso un profondo momento di sconforto della storica protagonista del trono Over.

Galgani si scontrerà con diverse persone, dopodiché scoppierà a piangere e avrà un malore: nonostante in tanti le suggeriranno di calmarsi, la 76enne continuerà a prendersela con chiunque non le darà ragione.

Tante assenze in studio

La crisi di Gemma sarà la dinamica più forte delle puntate di Uomini e donne della prossima settimana, ma a colpire tutti sarà anche il momento in cui la dama valuterà la possibilità di uscire di scena in maniera definitiva.

Tra rabbia e delusione, infatti, Galgani si dirà pronta ad abbandonare il trono Over dopo 17 anni e nessuno cercherà di trattenerla.

Le anticipazioni svelano che tre personaggi del cast non assisteranno alla scenata della 76enne perché non saranno in studio quei giorni: si tratta di Tina Cipollari, il cavaliere Federico e la dama Sabrina.

Il ripensamento di Gemma

Entro venerdì 13 febbraio i telespettatori scopriranno che la crisi di Gemma rientrerà e lei sceglierà di continuare a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere del dating-show di Canale 5.

La dama di Uomini e donne, inoltre, proverà a ripartire accettando di iniziare a frequentare un cavaliere che arriverà in studio e si proporrà come suo pretendente.