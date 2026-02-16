Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate oggi, 16 febbraio, si è parlato sia dei tronisti che di alcuni protagonisti del parterre Over. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, infatti, svelano che Ciro Solimeno ha convinto Alessia Antonetti a tornare e Sara Gaudenzi ha baciato Alessio in esterna. Tina Cipollari e Gianni Sperti, invece, si sono arrabbiati molto con Mario e Cinzia e li hanno accusati di avere un accordo.

La rabbia degli opinionisti di Uomini e donne

Continuano le registrazioni di Uomini e donne e le anticipazioni di quella di oggi, 16 febbraio, svelano che in studio è successo di tutto.

Nel corso delle riprese di questo lunedì, infatti, Tina e Gianni hanno reagito malissimo alla notizia del riavvicinamento tra Mario e Cinzia. Gli opinionisti hanno passato gran parte del tempo a disposizione ad attaccare la dama e il cavaliere sostenendo che avrebbero un accordo e per questo dovrebbero lasciare il programma.

Sara, invece, ha baciato un'altra volta Alessio e ha chiarito con Matteo in camerino.

Ciro è andato a riprendere Alessia e sia Elisa che Martina sono uscite dallo studio furiose.

La segnalazione sul pretendente di Sara

Nei giorni che hanno preceduto la prima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, sul web si è parlato tantissimo di una segnalazione che potrebbe compromettere il percorso di Sara.

Stando a quello che raccontato Lorenzo Pugnaloni, infatti, una ragazza l'avrebbe contattato per dirgli che si sarebbe vista e sentita con Alessio fino alla sua prima apparizione in studio.

Secondo questa giovane, inoltre, il corteggiatore sarebbe stato disposto a portare avanti la loro frequentazione anche ora che lui è nel cast del dating-show, ma lei non avrebbe voluto.

Se quest'indiscrezione dovesse risultare fondata, le cose per Sara si metterebbero male e il suo trono potrebbe finire un'altra volta a rischio.

Scontri e baci per Ciro

Anche per Ciro le ultime registrazioni sono state parecchio movimentate: il tronista di Uomini e donne, infatti, ha litigato con la maggior parte delle sue corteggiatrici e in un'occasione è stato anche rimproverato da Maria De Filippi per i toni che ha usato.

In queste settimane il giovane ha baciato Alessia Messina (che poi ha eliminato), Elisa e Martina, invece con Alessia Antonetti c'è stato un tira e molla che potrebbe continuare anche nelle prossime puntate.