La registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio è stata l'ultima di questa settimana, ma le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni svelano che in studio sono accadute molte cose. Ciro Solimeno è riuscito a convincere sia Alessia Messina che Alessia Antonetti a tornare, invece Sara Gaudenzi ha portato in esterna Alessio e lo ha baciato.

Il ritorno delle corteggiatrici di Ciro a Uomini e donne

La seconda parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è iniziata da più di un mese, ma nel cast del trono Classico non ci sono ancora stati nuovi ingressi.

I fan si aspettavano una o più new entry dopo le scelte di Flavio e Cristiana, invece la redazione si sta concentrando sui percorsi dei due ragazzi che sono sulla poltrona rossa già da qualche tempo.

Le anticipazioni delle riprese di oggi, 3 febbraio, svelano che Ciro ha convinto Alessia Antonetti e Alessia Messina a tornare per riprendere la loro conoscenza, quindi il numero delle corteggiatrici di Solimeno risale a quattro in totale.

Sara, invece, ha portato in esterna Alessio (amico e collega di Ciro) e lo ha baciato.

Il percorso di Ciro entra nel vivo

Dopo un inizio un po' lento e a tratti noioso, il trono di Ciro ha cominciato ad ingranare nelle ultime registrazioni.

Nel giro di poche puntate, infatti, il tronista di Uomini e donne ha baciato due corteggiatrici e ne ha dovute riconcorrere altrettante nei camerini.

Accantonato "l'affaire Martina", Solimeno sembra pronto a conoscere meglio le ragazze che sono in studio per lui, anche se la sua scelta sembra ancora molto lontana.

Il gesto di Marco per Sara

Anche Sara sta cercando di rimettere in piedi il suo trono dopo le pesanti uscite di scena dei corteggiatori più amati dal pubblico, e nelle ultime registrazioni lo ha fatto uscendo in esterna con Alessio e Mattia.

In queste ore, però, sul web si sta parlando molto del bel gesto che Marco ha fatto per la tronista di Uomini e donne: a chi gli ha chiesto di commentare l'esperienza nel dating-show, il giovane ha risposto che per ora non vuole rilasciare interviste perché gli sembrerebbe di mancare di rispetto nei confronti della ragazza che sta ancora cercando l'amore in tv.

L'ex pretendente ha anche precisato che romperà il silenzio solo quando Gaudenzi porterà a termine il suo percorso nel programma di Canale 5.