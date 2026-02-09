Questa settimana sono previste due registrazioni di Uomini e donne: la prima c'è stata oggi, 9 febbraio, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute. Ciro Solimeno ha baciato Martina in esterna e le altre corteggiatrici si sono arrabbiate, invece Sara Gaudenzi è uscita sia con Alessio e in studio ha deciso di ballare con lui.

Fioccano baci tra i ragazzi del cast

Sono terminate poco fa le riprese di puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere in tv tra qualche settimana, ma delle quali sono già disponibili le anticipazioni.

Il 9 febbraio, dunque, in studio c'è stato il commento di Ciro all'esterna che ha fatto con Martina in settimana: tra i due c'è stato un ballo e si è discusso un po' del feeling che hanno creato in un paio di appuntamenti.

Anche Sara ha baciato Alessio in esterna (è la seconda volta di fila) e ha proprio sempre il suo nome quando Maria De Filippi le ha chiesto con chi voleva ballare. In questa registrazione, dunque, Mattia è rimasto in panchina e non è mai intervenuto.

L'avvistamento in esterna

Nei giorni scorsi sul web si è parlato di Ciro perché alcuni fan lo hanno incontrato casualmente in una zona di Roma molto conosciuta.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, il tronista di Uomini e donne ha fatto un'esterna con Martina che si è conclusa con un bacio.

A colpire i presenti, però, sarebbe stato l'atteggiamento del ragazzo in quell'occasione: si dice che Solimeno si sarebbe dileguato un minuto dopo il bacio e non avrebbe dato confidenza a nessuno quando è andato via.

Oggi quest'esterna è stata mostrata in studio.

Una seconda possibilità per Sara a Uomini e donne

La redazione di Uomini e donne ha deciso di puntare solo su Ciro e Sara per questa seconda parte di stagione: salvo colpi di scena, infatti, i tronisti rimarranno soltanto loro due fino a maggio.

La ragazza, in particolare, ha avuto la possibilità di ripartire da zero dopo le autoeliminazioni di Jakub e Marco.

Nelle ultime registrazioni, infatti, la giovane ha fatto la conoscenza di nuovi corteggiatori ed è proprio grazie al loro arrivo in studio che ha potuto continuare l'avventura nel dating-show.