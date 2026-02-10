Ciro Solimeno sta facendo discutere per una decisione che ha preso nell'ultima registrazione di Uomini e donne: nonostante i baci e una preferenza espressa nelle puntate precedenti, il tronista ha eliminato Alessia Messina. Deianira Marzano ha criticato duramente il protagonista del dating-show definendolo "fake", e poi ha svelato che la sua ambizione principale sarebbe sfondare nel mondo dello spettacolo e non trovare l'amore.

L'eliminazione che fa discutere

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 9 febbraio c'è stata un'eliminazione che nessuno si aspettava: Ciro ha deciso di mandare via Alessia Messina, ovvero la prima corteggiatrice che ha baciato in esterna e quella che aveva indicato come la sua preferita nelle puntate precedenti.

Questa decisione del tronista ha spiazzato tutti, a partire dai fan che erano convinti che avrebbe portato avanti questa conoscenza fino alla fine del suo percorso.

Deianira Marzano ha espresso un parere piuttosto duro sul protagonista del dating-show e sulle scelte che sta facendo in studio: "Lui è un fake, fa tutto calcolato".

L'indiscrezione sul tronista di Uomini e donne

L'esperta di gossip non sta apprezzando il trono di Ciro, anche perché sarebbe a conoscenza di quelle che sarebbero le sue ambizioni una volta terminata l'avventura a Uomini e donne.

"In giro racconta che vuole fare l'attore o il GF, ma si godesse questo periodo in tv perché poi tornerà a lavora davvero"; ha scritto Deianira Marzano in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Tre pretendenti per Ciro

Con l'eliminazione di Alessia Messina, sono rimaste in tre a contendersi il cuore di Ciro a Uomini e donne.

Da qui alla fine del suo percorso, dunque, il tronista dovrà capire chi tra Ale, Elisa e Martina è la persona più giusta per lui, quella con la quale iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

Per ora Solimeno non ha baciato solo Ale, ovvero la tiktoker che da settimane è al centro delle critiche e viene accusata di essere in studio solo per visibilità.

Oggi, 10 febbraio, è prevista un'altra registrazione e le anticipazioni potrebbero aiutare a fare chiarezza sull'attuale preferenza di Ciro tra le sue pretendenti.