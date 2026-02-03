Tina Cipollari avrà un ruolo nell'edizione del Grande Fratello Vip in partenza a metà marzo? I fan se lo stanno chiedendo da diverse ore, e Lorenzo Pugnaloni non ha voluto smentire quest'indiscrezione che si è diffusa in rete negli ultimi giorni. Secondo l'esperto di gossip, dunque, la vamp di Uomini e donne desidererebbe fare cose nuove in televisione e non sarebbe da escludere la sua partecipazione al reality Mediaset come opinionista o come ospite speciale.

Il rumor sul futuro di Tina Cipollari

Da giorni si rincorrono le voci della presenza di diversi protagonisti di U&D nel cast del Grande Fratello Vip, da Martina e Gianmarco al cavaliere Armando.

Nelle ultime ore, però, in rete si è diffusa una nuova indiscrezione su un personaggio che potrebbe partecipare al reality, ma non come concorrente: si dice che Ilary Blasi starebbe "corteggiando" Tina e Gianni per il ruolo di opinionisti del format che condurrà dalla metà di marzo.

Secondo questo rumor ancora tutto da confermare, tra gli inquilini ci dovrebbe essere anche Sara Gaudenzi, attuale tronista e personaggio di punta dell'edizione del dating-show in corso.

Il parere dell'esperto Pugnaloni

Il rumor sul possibile approdo di Tina e Gianni al GF Vip è arrivato anche a Lorenzo Pugnaloni, che qualche ora fa si è esposto su Instagram dando qualche "chicca" sul futuro dei protagonisti di Uomini e donne.

"Tina verso il Grande Fratello Vip? Ni. Lei avrebbe chiesto di fare cose nuove in tv, e non a caso l'abbiamo vista in programmi con Striscia la notizia. Opinionista o ospite speciale del reality? Non è così utopistico come pensate", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account social.

Ilary Blasi 'pesca' da Uomini e donne

Tina e Gianni sono solo gli ultimi protagonisti di Uomini e donne che sono stati accostati alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Nella lista dei possibili concorrenti del reality di Canale 5, infatti, figurano ex tronisti o volti storici del parterre Over, tutti pronti a mettersi in gioco all'interno della casa.

Si vocifera che a varcare la soglia della porta rossa potrebbero essere: Martina e il fidanzato Gianmarco, il cavaliere Armando e l'attuale tronista Sara, che per affrontare quest'esperienza dovrebbe interrompere quella nel dating-show.