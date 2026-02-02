Sara Gaudenzi è sul trono di Uomini e donne da diversi mesi, ma solo negli ultimi giorni sul web si sono diffuse insistenti indiscrezioni sul suo passato sentimentale. Stando a quello che ha svelato Lollo Magazine, la protagonista del dating-show avrebbe avuto un flirt con Luigi Mastroianni (anche lui ex volto del programma di Canale 5) e uno con un noto calciatore dall'identità top secret: si dice che la giovane si vanterebbe di queste frequentazioni lontano dalle telecamere.

Gli ultimi rumor sulla tronista di Uomini e donne

Nell'ultimo periodo il percorso di Sara a Uomini e donne si è complicato, e col passare delle settimane sembra sempre più improbabile un finale con la scelta romantica come quelle di Cristiana e Flavio.

A creare ulteriori problemi a Gaudenzi potrebbero essere anche le indiscrezioni che stanno circolando sul web in questi giorni, in particolare alcuni rumor sul suo passato sentimentale.

Stando a quello che si legge in rete di recente, la giovane protagonista del dating-show avrebbe frequentato più di un personaggio noto prima di debuttare su Canale 5 nel ruolo di corteggiatrice.

"Ha avuto flirt con famosi, si pavoneggia di questo", si vocifera con insistenza.

Il nome di un presunto ex di Sara

Tra i personaggi famosi che Sara avrebbe frequentato in passato ci sarebbero un calciatore e un ex tronista di Uomini e donne: l'identità del giocatore è ancora top secret, invece quella del protagonista del dating-show potrebbe essere trapelata.

Si vocifera, infatti, che la giovane di Roma avrebbe avuto un flirt con Luigi Mastroianni, che è stato nel cast del programma di Canale 5 qualche anno fa prima nel ruolo di corteggiatore di Sara Affi Fella e poi come tronista.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Oggi, 2 febbraio, è iniziata una nuova settimana e su Canale 5 è stata trasmessa una puntata di Uomini e donne registrata a metà gennaio.

Fino a venerdì prossimo, dunque, il pubblico assisterà alla crisi che avrà Sara quando scoprirà che né Marco né Jakub vogliono portare avanti la conoscenza con lei.

La tronista si dirà esasperata dal comportamento dei suoi corteggiatori, ma chiederà di poter continuare il percorso facendo scendere altri ragazzi.