Il 23 febbraio c'è stata la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di molte delle cose che sono successe. Nel corso delle riprese di lunedì scorso, dunque, Ciro Solimeno ha mosso qualche critica a Martina dopo una litigata; Sara Gaudenzi, invece, ha baciato Matteo in esterna e Alessio è andato via furioso.

Le novità dagli studi di Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 23 febbraio riguardano sia i senior che i giovani del cast.

Nel corso della registrazione odierna, infatti, si è parlato a lungo del bacio che Sara ha dato in esterna a Matteo (è andata a trovarlo a Milano), ma soprattutto della reazione che ha avuto Alessio.

Il corteggiatore ha fatto una sfuriata e poi è andato via, ma la tronista ha detto che proverà a convincerlo a tornare.

Anche Ciro ha dovuto insistere parecchio per far calmare Martina: i due hanno litigato furiosamente in camerino, poi ha deciso di presentarsi in studio per un nuovo confronto.

Il protagonista del trono Classico ha criticato la sua pretendente dicendole che alcuni lati del suo carattere non gli piacciono, e questo l'ha fatta rimanere male.

Alessia, invece, non c'era e dovrebbe essere fuori dal cast.

Elisabetta svela un retroscena su Sebastiano

Tra le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio, c'è anche quella sull'attacco che Elisabetta ha fatto a Sebastiano.

La dama ha raccontato che il cavaliere l'avrebbe cercata nei giorni scorsi per proporle di lasciare insieme il programma.

I tronisti tra baci e dubbi

Mancano circa tre mesi alla fine della stagione, ma i tronisti del cast non sono ancora riusciti a conquistare il pubblico di Uomini e donne.

La maggior parte dei fan del programma, infatti, sembra non apprezzare Ciro e Sara, ovvero gli unici che stanno cercando l'anima gemella nella seconda parte di questa edizione.

Sembrano lontani i tempi in cui i telespettatori non vedevano l'ora di scoprire gli sviluppi del percorso di Martina, uno dei più seguiti e apprezzati degli ultimi anni.

La redazione, però, sembra non curarsi troppo delle critiche, anzi in studio viene dato sempre più spazio alle esterne dei due con i loro pretendenti, ai baci che si scambiano e agli accesi confronti che hanno davanti alle telecamere.