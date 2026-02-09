Oggi, 9 febbraio, si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni a svelato cos'è successo tra i personaggi più discussi di questo periodo. Durante le riprese di questo lunedì Gemma Galgani ha deciso di non accettare il corteggiamento di un signore che in passato ha frequentato Aurora Tropea, invece la dama Paola è stata criticata da tutti per il "no" che ha detto alla proposta di Edoardo di lasciare il programma in coppia.

Un nuovo spasimante per Gemma a Uomini e donne

Come ogni lunedì, anche oggi c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e in rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto tra alcuni componenti del cast davanti alle telecamere.

Tra i protagonisti delle riprese del 9 febbraio c'è Gemma, che ha incontrato un suo nuovo aspirante corteggiatore. La dama ha deciso di non approfondire la conoscenza con il cavaliere che in passato si era proposto per Aurora.

Edoardo, invece, si è dichiarato a Paola e le ha chiesto di lasciare il programma insieme, ma lei ha rifiutato e per questo è stata aspramente criticata da tutti.

Gli Over tra crisi e discussioni

Da quando Flavio e Cristiana hanno fatto la loro scelta, il tempo a disposizione per i tronisti sembra essere un po' diminuito.

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, infatti, si è parlato molto di più dei protagonisti del trono Over e delle frequentazioni che stanno portando avanti in questo periodo.

Gemma è stata al centro dell'attenzione per una crisi che l'ha portata a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare il programma, ma tutto è rientrato nel giro di pochi giorni.

Alessio e Rosanna, invece, hanno dato vita ad un tira e molla che ha appassionato tutti: il cavaliere e la dama si sono presi e lasciati più volte in queste settimane, ma la loro conoscenza ha subito una battuta d'arresto quando lei ha scoperto che lui è stato in intimità anche con Deborah.

Lo scambio di frecciatine sui social

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione odierna, tra Alessio e Rosanna sembra esserci stato un intenso scambio di frecciatine su Instagram.

"Lacrime di coccodrillo", ha scritto il cavaliere di Uomini e donne a poche ore dalla messa in onda della puntata in cui la dama ha pianto davanti a tutti dopo aver litigato con lui.

Non contento, il protagonista del trono Over ha condiviso quest'altro messaggio sui social: "In un'arena è più comodo un pollice verso che un applauso".

"Il silenzio è edificante", questa sarebbe la sintetica ma efficace risposta di Rosanna alle presunte provocazioni del suo ex.