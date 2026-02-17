Martedì 17 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno prossimamente in onda su Canale 5. Come di consueto, le indiscrezioni sulla registrazione del dating show di Maria De Filippi sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito. In studio non è mancato un colpo di scena: Cinzia è stata invitata a lasciare la trasmissione da Tina Cipollari e Gianni Sperti, dopo quanto accaduto il giorno precedente con Mario Lenti. La dama campana, però, è rimasta seduta al suo posto, scegliendo di non abbandonare il programma.

La registrazione è poi proseguita con il percorso di Sara, mentre Ciro non è stato presente in studio.

Cinzia al centro delle critiche dopo l’assenza di Mario in studio

Le riprese di Uomini e Donne del 17 febbraio sono state particolarmente brevi e, in quell’occasione, è stata registrata una sola puntata. La registrazione si è aperta con il trono over, riprendendo quanto accaduto il 16 febbraio, quando Mario e Cinzia erano finiti al centro della discussione. Se il giorno precedente il signor Lenti era presente in studio, nella nuova puntata il cavaliere pugliese è risultato assente per motivi di lavoro. Di conseguenza, l’attenzione si è concentrata esclusivamente su Cinzia. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno criticato la dama campana, invitandola a lasciare il programma, sostenendo che, come lei stessa aveva dichiarato, si trova in studio solo per Mario.

Dal momento che il cavaliere non era presente, secondo gli opinionisti non avrebbe avuto senso che Cinzia rimanesse. Va però precisato che Mario, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione né di uscire in coppia con Cinzia. Il confronto ha generato l’ennesimo momento di tensione in studio, ma la dama ha comunque scelto di non abbandonare Uomini e Donne.

Ciro assente, Sara è andata in esterna con Matteo

Nella registrazione del 17 febbraio, l’assenza di Ciro ha modificato gli equilibri del trono classico, mentre sui social Alessia è rimasta particolarmente attiva. Sara ha portato Matteo in esterna, dove il corteggiatore si è aperto raccontando parti delicate del suo passato.

In studio, però, Alessio ha reagito con fastidio al crescente coinvolgimento tra i due. Nonostante l’intenzione iniziale di ballare con Alessio, il clima teso ha portato Sara a rinunciare sia a lui sia a Matteo, chiudendo il momento senza ulteriori passi avanti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma ha conosciuto Ciro

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne su Canale 5, Gemma Galgani è uscita in esterna con Ciro, il cavaliere arrivato in studio per conoscerla. Durante l’incontro, la dama torinese è scoppiata in lacrime a causa degli ultimi accadimenti e ha rifiutato l’invito a cena di Ciro. Una volta rientrato in studio, però, è stata Gemma a chiedergli di uscire, e lui ha accettato.

Maria De Filippi è intervenuta per capire se Gemma fosse davvero interessata a Ciro, ma la Galgani ha spiegato di voler procedere con cautela in questa nuova conoscenza. Nel frattempo, Mauro e Tiziana hanno iniziato a frequentarsi e tra loro le cose sono andate talmente bene che lui ha fatto recapitare in studio un mazzo di fiori accompagnato da una lettera. Nelle sue parole, Mauro ha espresso un vero sentimento per Tiziana e le ha chiesto di lasciare insieme la trasmissione. La coppia ha così deciso di vivere la relazione lontano dalle telecamere. Spazio anche alle vicende di Sara e Ciro, che hanno proseguito il loro percorso con i rispettivi corteggiatori.