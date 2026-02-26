Il parterre maschile di Uomini e donne è cambiato molto nelle ultime settimane, e le anticipazioni del web svelano che la rivoluzione continuerà anche nelle prossime puntate. Se Federico Mastrostefano non si vede in studio da diverso tempo, Mario Lenti sparirà da un giorno all'altro assieme a Cinzia Paolini. Sebastiano Mignosa, invece, lascerà il programma da solo dopo il "no" definitivo di Elisabetta Gigante.

Chi è uscito di scena nelle ultime puntate

Da circa un mese a Uomini e donne è in corso una specie di rivoluzione: sono tanti, infatti, i componenti del cast Over che sono andati via o che sono spariti da una puntata all'altra.

Il primo a far perdere le proprio tracce è Federico, che manca dallo studio da alcune settimane e nessuno ha mai accennato ai motivi della sua assenza.

Il cavaliere è stato tra i protagonisti indiscussi della prima parte di stagione, poi dall'inizio del 2026 è finito nell'ombra e da un po' è fuori dal parterre.

Anche Mario ha saltato diverse registrazioni dell'ultimo periodo, ma si è sempre detto che avrebbe improrogabili impegni di lavoro.

Qualche giorno fa, però, l'imprenditore pugliese e Cinzia non hanno partecipato alle nuove riprese e Lorenzo Pugnaloni non esclude che entrambi potrebbero essere stati messi alla porta dalla redazione.

Stravolto il cast Over di Uomini e donne

Nei prossimi giorni, dunque, i telespettatori assisteranno alla sparizione di Mario dal parterre e all'improvvisa decisione di Sebastiano di lasciare il programma.

Il cavaliere che in questi mesi ha frequentato Elisabetta, infatti, uscirà di scena dopo quasi due anni e lo farà dicendo di non provare interesse per nessuna delle signore del parterre.

Le dame che sono andate via

Anche nel parterre femminile di Uomini e donne cambieranno molte cose nelle prossime puntate: Cinzia ha lasciato il cast nel corso dell'appuntamento che è andato in onda il 26 febbraio, ma altre dame faranno lo stesso tra non molto.

Stando alle anticipazioni del web, Elisabetta e Sabrina abbandoneranno il cast sostenendo di non sentirsi pronte a nuove conoscenze, quindi non andranno via in coppia come avrebbero sognato quando hanno cominciato l'avventura nel dating-show.