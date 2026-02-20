Una parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 20 febbraio, è stata dedicata a Sabrina Zago e alla sua decisione di interrompere la conoscenza con Nicola. Mentre in tv veniva trasmesso lo sfogo della dama, tanti fan si sono esposti sui social per paragonare il suo comportamento a quello che Gemma Galgani avrebbe da oltre 16 anni davanti alle telecamere.

La chiusura con Nicole e le lacrime

Oggi a Uomini e donne si è parlato di Elisabetta e Sebastiano, ma anche dell'improvvisa decisione di Sabrina di interrompere la conoscenza con Nicola.

La dama non ha gradito il fatto che il cavaliere vorrebbe frequentare anche altre signore del parterre (da Barbara ad Atlanta), così ha preso la palla al balzo per chiudere con lui dopo un breve confronto in studio.

Mentre gli altri ballavano, inoltre, la protagonista del trono Over è stata ripresa in lacrime e con accanto Gemma e Gloria che provavano a consolarla.

Il paragone che impazza sui social

Mentre su Canale 5 era ancora in onda l'ultima puntata di Uomini e donne di questa settimana, sui social sono apparsi tantissimi commenti con un contenuto simile.

"Sabrina è la nuova Gemma, il copione è lo stesso", "Lei ha studiato presso l'università di Gemma, ormai sa benissimo come allungare il brodo per restare in trasmissione", "Degna erede di Gemma", "Sono uguali in tutto, e la colpa è sempre del malcapitato di turno", "Sono proprio mamma e figlia", "Una piccola Gemma sta crescendo", si legge su X il 2 febbraio.

Le date delle prossime registrazioni di Uomini e donne

La messa in onda della puntate inedite di Uomini e donne ricomincerà lunedì 23 febbraio, ovvero lo stesso giorno in cui in studio ci sarà una nuova registrazione (ne è prevista una anche martedì 24).

I fan sono molto curiosi di sapere cosa accadrà tra Cinzia e Mario dopo gli attacchi che hanno ricevuto nelle ultime riprese: la dama, in particolare, è stata invitata a lasciare il programma e gli opinionisti si sono detti certi del fatto che avrebbe un accordo sottobanco con il cavaliere di origini pugliesi.

Si vocifera, inoltre, che Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata molto la volta scorsa e per questo avrebbe interrotto con largo anticipo la registrazione.