In questi giorni su Canale 5 sono andate in onda le puntate di Uomini e donne in cui Sebastiano Mignosa ha tolto l'esclusiva ad Elisabetta Gigante, e questa mossa ha spinto la dama a chiudere definitivamente la conoscenza. La prossima settimana il pubblico assisterà ad un dietrofront del cavaliere, che proverà a recuperare la frequentazione andando a sorpresa nella città dove vive la protagonista del trono Over, ma verrà rifiutato.

Sebastiano frena ed esce a cena con un'altra signora

La frequentazione tra Sebastiano ed Elisabetta ha subito una brutta battuta d'arresto quando lui ha deciso di aprirsi ad altre conoscenze.

La dama è rimasta spiazzata dalla scelta del cavaliere di toglierle l'esclusiva, e di tutta risposta ha chiuso con lui in modo definitivo.

Gli opinionisti di Uomini e donne hanno criticato molto l'imprenditore definendo assurdo il suo comportamento, soprattutto quando ha detto "sì" ad una signora che si è proposta come sua nuova corteggiatrice.

Le anticipazioni di Uomini e donne della prossima settimana

Nelle puntate che saranno trasmesse in tv nei prossimi giorni, però, Sebastiano sorprenderà tutti cercando di riconquistare Elisabetta.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il cavaliere di Uomini e donne andrà a trovare la dama nella sua città senza avvisarla, ma lei non cambierà idea.

La protagonista del trono Over, infatti, in studio ribadirà che non intende dare un'altra possibilità all'uomo che ha frequentato per mesi e che ad un certo punto ha deciso di uscire con altre persone perché non era convinto di lei al cento per cento.

Elisabetta, inoltre, accetterà l'invito di un nuovo cavaliere del parterre e inizierà una frequentazione con lui.

La segnalazione su Sebastiano

Anche fuori dagli studi di Uomini e donne si sta parlando molto di Sebastiano, e in particolare di una segnalazione che sta impazzando sul suo conto.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web, il cavaliere avrebbe una relazione con una signora che non fa parte del cast, una donna di nome Teresa che conoscerebbe dalla fine dell'estate scorsa.

Di questo agli Elios non si è mai parlato, ma sui social c'è chi sostiene di sapere con certezza che Sebastiano non sarebbe single come si professa in tv.