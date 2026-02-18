Sebastiano Mignosa è tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questo periodo, ma sul web circolano diverse segnalazioni che potrebbero compromettere il suo percorso nel dating-show. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha ricevuto e poi pubblicato i messaggi e la foto di una persona che sostiene di sapere con certezza che il cavaliere avrebbe una relazione dall'estate scorsa con una signora di nome Teresa.

I messaggi che inguaiano Sebastiano

La frequentazione tra Elisabetta e Sebastiano è in una fase di stallo, ma tra gli spettatori di Uomini e donne c'è chi sostiene che il cavaliere non sarebbe sincero con nessuna delle dame che ha conosciuto in questi mesi.

Mentre su Canale 5 andava in onda l'ennesimo battibecco tra Mignosa e Gigante, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram i messaggi di una fan che sostiene di sapere molte cose sul protagonista del trono Over.

"Quella di cui tutti parlano è Teresa, e questa foto risale a sabato. I due erano insieme in una discoteca di Milazzo. Lei è una mia collega e gliel'ho presentata proprio io. Sebastiano ha una storia con lei dall'estate", ha svelato una ragazza che ha preferito rimanere anonima.

Il commento dell'esperto

Questa segnalazione è solo una delle tante che Lorenzo Pugnaloni sostiene di aver ricevuto su Sebastiano e su quello che farebbe lontano dalle telecamere di Uomini e donne.

"In realtà mi arrivano foto e messaggi da mesi, mah", ha scritto l'esperto di gossip accanto allo scatto che ritrae il cavaliere accanto alla ragazza con la quale avrebbe una relazione dall'estate scorsa.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne

Di queste segnalazioni su Sebastiano non si è mai parlato negli studi di Uomini e donne, e anche nelle prossime puntate l'argomento non sarà affrontato.

Il cavaliere, infatti, sarà ancora protagonista per il tira e molla con Elisabetta, ma la situazione tra loro cambierà quando lui accetterà di far entrare un'altra signora.

Quando la dama chiuderà la frequentazione, Mignosa le proverà tutte per farsi perdonare ma non ci riuscirà: ad oggi, dunque, la conoscenza tra i due è finita e lei è anche uscita a cena con altri uomini.