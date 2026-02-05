Oggi, 5 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, e Witty Tv ha pubblicato un video con le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno in studio. Gemma Galgani si riproporrà a Mario Lenti per l'ennesima volta e verrà rifiutata, invece Sabrina Zago piangerà quando Carlo chiuderà la loro frequentazione e abbandonerà il programma definitivamente.

Le anticipazioni sul trono Over

Cosa andrà in onda oggi, 5 febbraio? La curiosità dei fan è stata soddisfatta in parte da un video che è stato caricato su tutti i profili social di Uomini e donne a poche ore dall'inizio della nuova puntata.

Nel pomeriggio, dunque, i telespettatori assisteranno all'ennesimo faccia a faccia tra Gemma e Mario in studio: il due commenteranno l'intervista della dama a Verissimo e Tina Cipollari interverrà a gambe tesa.

"Perché non andate fuori a vivere questo grande amore?", dirà l'opinionista con tono scocciato.

"Ho capito che non ci può essere neanche l'amicizia tra noi. Ma come fai a dire che ti senti mia moglie?", sono queste le parole che userà il cavaliere per rifiutare la dama un'altra volta.

La dolorosa rottura tra Sabrina e Carlo

La puntata di Uomini e donne del 5 febbraio proseguirà con un toccante confronto tra Sabrina e Carlo.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il cavaliere deciderà di interrompere la conoscenza a malincuore e la dama non riuscirà a trattenere le lacrime per il dispiacere.

Dopo mesi di cene e weekend insieme, il protagonista del trono Over si dirà convinto del fatto che il suo sentimento sarebbe più forte di quello di Zago e per questo motivo chiuderà con lei e abbandonerà il programma.

Un nuovo inizio per Sara a Uomini e donne

L'ultima parte della puntata odierna di Uomini e donne sarà dedicata a Sara e ai corteggiatori che ha scelto di conoscere per provare a portare avanti il suo percorso.

La tronista si confronterà con Simone e Raien, poi si dirà pronta a voltare pagina dopo le delusioni che ha ricevuto da parte di Jakub e Marco.

Prossimamente il trono di Gaudenzi subirà un ulteriore scossone (andranno via tutti e due i suoi attuali pretendenti), a salvarlo sarà Alessio, un caro amico di Ciro.