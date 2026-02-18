Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne sono ricche di sorprese. La registrazione di ieri, 17 febbraio, è stata segnata dal forte malumore di Maria De Filippi, apparsa visibilmente indispettita al punto da chiudere le riprese dopo appena un’ora.

Cinzia è finita al centro delle polemiche ed è stata protagonista di un acceso scontro con Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti hanno accusato duramente la dama, sospettando l’esistenza di un accordo segreto con Mario dietro le quinte del programma. Ad accendere la miccia è stata una frase pronunciata da Cinzia al termine della precedente registrazione, con la quale invitava Gianni e Tina a non interferire nelle sue questioni personali.

Il sospetto di un accordo tra Cinzia e Mario

La tensione è esplosa quando è emerso un retroscena riguardante il comportamento di Cinzia fuori dalle telecamere. Pare infatti che la dama, subito dopo la scorsa registrazione, si sia rivolta a Gianni Sperti e Tina Cipollari con toni tutt’altro che amichevoli, intimandoli di non intromettersi nelle sue frequentazioni e di “farsi gli affari loro”. Un’uscita che ha gelato gli opinionisti, i quali hanno immediatamente sospettato che dietro tanta riservatezza si nascondesse in realtà un accordo stabilito a tavolino con Mario. Questo atteggiamento non è passato inosservato e in studio i toni si sono alzati immediatamente, portando alla luce nuovi dubbi sulla sincerità del rapporto tra i due protagonisti del Trono Over.

La reazione di Gianni e Tina

Gianni e Tina hanno incalzato la donna accusandola di recitare una parte, solo per garantire a entrambi la permanenza nel parterre. A peggiorare la posizione di Cinzia è stata la sua stessa presenza in studio, nonostante sapesse che Mario non sarebbe stato presente, ha deciso comunque di partecipare alla registrazione, giustificandosi dicendo che la redazione avrebbe insistito per la sua partecipazione. Tuttavia, la redazione è intervenuta smentendo categoricamente questa versione.

Le anticipazioni ufficiali della registrazione confermano che il clima è degenerato rapidamente, al punto che Maria De Filippi è apparsa visibilmente indispettita per l’intera situazione, mostrandosi profondamente irritata dai continui contrasti tra la versione di Cinzia e quella della redazione.

Registrazione lampo: Maria De Filippi tronca la puntata

A causa del forte malumore della conduttrice, la sessione di riprese è durata appena un’ora. Maria, stanca di assistere a dinamiche che apparivano poco trasparenti e spazientita dal comportamento di alcuni protagonisti del Trono Over ha deciso di interrompere la registrazione in anticipo, lasciando lo studio visibilmente stizzita.

I precedenti tra Cinzia e Mario e i dubbi in studio

Per comprendere appieno la tensione esplosa nell’ultima registrazione, occorre ripercorrere quanto accaduto nelle sedute precedenti tra i due protagonisti del Trono Over. Il rapporto tra Cinzia e Mario è stato spesso al centro dell’attenzione a causa dei dubbi sollevati dal cavaliere: in diverse occasioni, infatti, è stato proprio lui a frenare la conoscenza, dichiarando apertamente di non sentire ancora scattare quella ‘scintilla’ necessaria per iniziare un’esclusiva.

Questa situazione ha alimentato i sospetti di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno più volte ipotizzato l’esistenza di possibili accordi tra i due o, in alternativa, che la dama fosse molto più avanti nel sentimento rispetto a lui. Proprio queste segnalazioni e il clima di scetticismo creato in studio, hanno preparato il terreno per il duro scontro con la redazione avvenuto nella sessione di ieri, quando la versione della donna è stata ufficialmente smentita.