Da giorni si vocifera che Ilary Blasi starebbe "corteggiando" Tina Cipollari e Gianni Sperti per il ruolo di opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, e la vamp potrebbe aver confermato questo rumor con una semplice mossa social. Come hanno notato alcuni attenti utenti di Instagram, la protagonista di Uomini e donne ha messo "mi piace" ad uno dei tanti post in cui si parla del suo possibile ingresso nel cast fisso del reality assieme allo storico collega.

La mossa che non passa inosservata

Manca più di un mese all'inizio del Grande Fratello Vip, ma sul web si parla con insistenza degli opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi in studio.

Negli ultimi giorni in rete si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale la conduttrice avrebbe messo gli occhi su Tina e Gianni, storici commentatori di tutto quello che succede a Uomini e donne.

Fino ad ora questo rumor non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati, però Cipollari potrebbe aver dato un indizio sul suo futuro con un semplice "mi piace".

Il 4 febbraio, infatti, la vamp di Canale 5 ha messo like ad un post Instagram dedicato al suo possibile ingresso nel cast del GF Vip come opinionista insieme al collega Sperti.

IL LIKE DI TINA pic.twitter.com/oeP2DCIn06 — trashtvstellare (@tvstellare) February 4, 2026

Le opinioni dei fan di Uomini e donne

Il like di Tina non è passato inosservato, anzi per molti fan di Uomini e donne potrebbe essere una velata conferma ai rumor che stanno circolando sul suo futuro in televisione.

"Questo like lo prendo come una conferma, addio", "Gianni e Tina opinionisti e Armando concorrente, tutto perfetto", "Potrebbero darci l'edizione più bella della storia del GF", "Stiamo calmi", "Non succede, ma se succede", "La mia vita potrebbe dipendere da questa notizia", si legge su X nelle ultime ore.

I personaggi in lizza per il ruolo di concorrenti

Tina e Gianni potrebbero non essere gli unici protagonisti di Uomini e donne a far parte del cast del Grande Fratello Vip in onda da metà marzo.

Stando alle indiscrezioni di queste settimane, infatti, diversi ex del dating-show sarebbero in lizza per il ruolo di concorrenti: si tratta di Armando Incarnato (cavaliere del trono Over), Sara Gaudenzi (attuale tronista) e la coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.