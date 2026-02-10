Il 10 febbraio è stata mandata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Gemma Galgani ha minacciato di lasciare il cast dopo 16 anni. A turbare la dama sono stati i tanti attacchi che ha ricevuto in studio, a partire da quello a gamba tesa di Tinì Cansino, che l'ha accusata di essersi creata un personaggio e che le interesserebbe solo stare al centro dell'attenzione recitando una parte. Molti fan del dating-show si sono esporsi per dirsi d'accordo con l'opinionista e con il duro giudizio che ha espresso sulla dama.

Le frecciatine di Tinì a Uomini e donne

In queste ore è stata trasmessa in tv la puntata di Uomini e donne in cui Gemma ha messo in dubbio il suo futuro nel programma: mentre discuteva con Mauro, infatti, la dama è stata attaccata da diversi componenti del cast e questo l'ha mandata in crisi.

La prima a criticare Galgani è stata Tinì, che con tono deciso ha esclamato: "Quando uscivi con lui lo guardavi schifata, ora che vuoi? La verità è che ti sei creata un personaggio e ti interessa solo quello, non l'amore".

L'opinionista è stata applaudita da tutti i presenti, e poco dopo ha aggiunto: "Solo lei è vera e sentimentale, gli altri no. E basta".

#Tinì: "Tu ogni volta che uscivi con Mauro lo guardavi schif@ta... Tu ti sei creata un personaggio e attacchi tutti gli uomini, a te interessa il personaggio e non pensi all'amore!"

TINÌ 👑#uominiedonne pic.twitter.com/TZHNtWab8f — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) February 10, 2026

Le parole di Cansino hanno turbato la protagonista del trono Over, invece hanno conquistato la maggior parte dei fan della trasmissione.

Elisabetta, Barbara e Gianni contro Gemma

Gli attacchi a Gemma non si sono fermati, anzi diverse dame del parterre sono intervenute per dare ragione a Tinì.

"Sono d'accordo, lei è falsa. Se Mario accettasse di andare via, si inventerebbe una scusa qualsiasi per rimanere. Lo ha già fatto in passato, per esempio con Giorgio", ha detto Barbara tra gli applausi.

Anche Gianni Sperti ha preso la parola per andare contro la 76enne di Torino: "Piangi e ti disperi per un uomo con il quale non c'è stato neanche un bacio, è normale che pensiamo che sei finta".

La più dura, però, è stata Elisabetta: "Mario non ti vuole e Mauro ha trovato una meglio di te. Devi stare zitta e ascoltare cosa sta dicendo Tiziana".

I commenti dei telespettatori

La maggior parte dei fan di Uomini e donne ha concordato con chi ha attaccato Gemma, ma è soprattutto Tinì ad averli conquistati con lo sfogo che è andato in onda il 10 febbraio.

"Tina si è assentata affinché Tinì potesse brillare", "Finalmente qualcuno lo ha detto", "Brava, cantagliene quattro", "L'ha sgamata", "Che regina", "Tinì sei tutti noi", "Forse riusciamo a farla andare via", "Non parla quasi mai, ma quando lo fa c'è solo da applaudire", si legge su X in queste ore.