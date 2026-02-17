Lunedì 16 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che al centro dello studio sono finiti due protagonisti del parterre over, presi di mira dagli opinionisti. Si tratta di Mario e Cinzia, accusati da Tina Cipollari e Gianni Sperti di avere un accordo segreto per rimanere in trasmissione. Intanto, sono proseguite anche le vicende del trono classico di Sara e Ciro, che hanno continuato il loro percorso con i rispettivi pretendenti.

Mario e Cinzia accusati da Tina Cipollari e Giani Sperti

Mario è tornato nello studio di Uomini e Donne nella registrazione del 16 febbraio, dopo alcune assenze dovute a impegni lavorativi. Il cavaliere del parterre over ha raccontato di essere uscito con Cinzia, con la quale, è bene ricordarlo, aveva già avuto una frequentazione qualche mese fa. Per il signor Lenti è scesa anche una nuova dama campana arrivata per conoscerlo, ma lui ha deciso di rifiutarla. Per la serata, subito dopo le riprese delle nuove puntate del dating show, Mario ha spiegato di avere un appuntamento a cena proprio con Cinzia. Una situazione che non è passata inosservata agli occhi degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Entrambi hanno accusato i due protagonisti del parterre di avere un accordo segreto e li hanno duramente attaccati. Secondo loro, infatti, Mario e Cinzia si sarebbero messi d’accordo per prolungare la loro permanenza in trasmissione. Nel corso della registrazione è inoltre emerso che Cinzia è uscita anche con un altro signore, di nome Michele.

Sara bacia Alessio

Intanto, durante le riprese del 16 febbraio c’è stato spazio anche per le vicende sentimentali dei tronisti di Uomini e Donne. Sara è uscita in esterna con Alessio e tra i due è scattato un bacio, mentre con Matteo il confronto si è svolto in camerino. In quell’occasione, la tronista gli ha confidato di essere rimasta delusa dal bacio della volta precedente, nato, a suo avviso, da una frase detta più per circostanza che per reale interesse, cosa che l’ha portata a dubitare dei sentimenti del ragazzo.

A seguire, l’attenzione si è spostata su Ciro. Dopo aver eliminato Alessia, il tronista ha deciso di tornare sui suoi passi e di riprenderla. La scelta ha provocato una reazione immediata in studio: sia Elisa sia Martina hanno lasciato la registrazione. Ciro, inoltre, non ha portato in esterna nessun’altra ragazza, limitandosi a un chiarimento con Alessia in camerino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mauro e Tiziana hanno lasciato la trasmissione insieme

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Mauro ha regalato un mazzo di fiori a Tiziana e, dopo poche settimane di frequentazione, le ha chiesto di lasciare insieme la trasmissione. La coppia ha quindi scelto di vivere la loro storia lontano dalle telecamere, suscitando la commozione di alcuni protagonisti del parterre, tra cui Marta e Rosanna, scoppiate in lacrime per la gioia di vedere nascere un nuovo amore nel dating show di Maria De Filippi.

Intanto Alessio Pili Stella ha proseguito la conoscenza con Debora e Rosanna, con le quali c’è stata anche intimità. Tuttavia, la dama palermitana non ha gradito la situazione e ha preferito interrompere la frequentazione con il cavaliere torinese. Nel frattempo, Arcangelo ha annunciato la decisione di lasciare il programma, spiegando di non essere interessato a nessuna delle dame presenti, così come Gabriele. Quest’ultimo si era proposto anche alla tronista Sara, che però lo ha rifiutato, preferendo concentrarsi sui corteggiatori rimasti. Dopo il no della tronista, Gabriele ha quindi scelto di abbandonare la trasmissione, motivando la sua uscita nello stesso modo di Arcangelo.