Anna D'Agostino fa parte da molti anni del cast della soap opera "Un Posto Al Sole" che quest'anno, precisamente a ottobre, festeggia trent'anni dalla messa in onda della prima puntata. Gli ascolti sono sempre stati importanti e decisivi per far sì che questo prodotto televisivo continuasse stagione dopo stagione. L' attrice Anna D'Agostino interpreta il ruolo della "Perpetua" di casa Palladini e ha concesso un'intervista a Blasting News, nel corso della quale ha avuto modo di porre l'accento sul proprio rapporto col personaggio da lei interpretato.

Ciao Anna che emozione si prova nel far parte della soap opera "Un Posto Al Sole" che quest'anno festeggerà 30 anni dall'uscita?

Le emozioni che si provano a far parte di una soap così grande come Un Posto Al Sole sono qualcosa di indescrivibile, visto il successo che ha ancora oggi. Dopo trent'anni ciò vuol dire che c'è un grande lavoro e le persone che lavorano lo fanno con amore. Poi ha parlato del personaggio di Silvana e di come lei veda i cambiamenti dopo undici anni di permanenza.

Queste le parole che ci ha rilasciato: "Io Silvana la interpreto da 11 anni e ogni giorno è sempre la stessa emozione, solo che oggi mi sento a casa mia". Poi ha proseguito dando una definizione precisa del proprio personaggio.

Sono quasi dieci anni che interpreti il personaggio di Silvana, la cameriera di casa Palladini: come definiresti il ​​tuo personaggio?

"Silvana è un bel personaggio, che amo interpretare poiché è molto intelligente: una persona dolce, affettuosa e di cuore. I sogni nel cassetto non li dico perché altrimenti non si avverano. Sui progetti lavorativi, sto mandando dei progetti. Io Napoli la adoro e sono napoletana".

Infine qual è il tuo rapporto con Napoli e prima di approdare in "Un Posto Al Sole", già seguivi la soap?

Un Posto Al Sole lo seguivo da piccola, quindi lo conosco molto bene e stare lì è ancora più importante.