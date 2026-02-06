Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dal 16 al 20 febbraio in prima visione su Rai 3 rivelano che Roberto Ferri si mostrerà disperato per le condizioni di salute di sua figlia Cristina, dopo aver appreso che la ragazza è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale.

Intanto per Eleanor Price si avvicinerà il momento dell'addio a Napoli mentre Samuel deciderà di organizzare una serata speciale al Vulcano per festeggiare l'ultima giornata di Carnevale.

Roberto Ferri disperato per sua figlia Cristina: anticipazioni Upas dal 16 al 20 febbraio

Roberto Ferri si ritroverà al centro delle nuove trame di Un posto al sole fino al 20 febbraio, complice la terribile notizia delle drammatiche condizioni di salute in cui versa sua figlia Cristina.

La donna verrà coinvolta in un terribile incidente stradale e per lei sarà necessaria la corsa in ospedale a Napoli, dove i medici interverranno subito per cercare di evitare il peggio.

Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della mamma, riveleranno la totale incapacità di Roberto di poter accogliere il dolore della figlia, rivelando così tutti i suoi limiti come padre.

L'addio di Eleanor Price nei prossimi episodi di Un posto al sole fino al 20 febbraio 2026

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che il rapporto tra Gianluca e Anna prenderà una piega del tutto inaspettata dopo giorni in cui i due non hanno fatto altro che scambiarsi sguardi compiaciuti e languidi.

Intanto per Eleanor Price e il suo staff arriverà il momento di lasciare definitivamente Napoli: la donna, però, farà grande fatica a staccarsi da Palazzo Palladini che, in queste settimane, l'ha fatta sentire a casa.

Per tale motivo, la partenza della donna per tornare in America riserverà a Raffaele Giordano una sorpresa del tutto inaspettata.

Intanto Mariella e Salvatore si metteranno alla ricerca di un uomo da poter presentare a Bice: i due sceglieranno colui che potrebbe essere la persona ideale e gli daranno appuntamento, così da poterlo conoscere e valutarlo prima dell'incontro ufficiale con la loro amica. Samuel, invece, organizzerà una festa speciale al Vulcano in vista del Martedì grasso di Carnevale.