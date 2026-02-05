Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 13 febbraio, verrà approfondito il rapporto tra Gianluca e Anna. Nel frattempo Alberto per vendicare suo figlio, dell'affronto subito al Vulcano, prenderà di mira la nuova cameriera.

Un posto al sole, chi è Lorenza la nuova cameriera?

Al Caffè Vulcano è arrivata una nuova cameriera. Con Manuela sempre più impegnata tra la laurea e i preparativi per il matrimonio con Niko, il locale ha bisogno di rinforzi e la scelta è ricaduta su Lorenza Ferrari, una ragazza italo-argentina.

La sensazione è che questo personaggio non sarà solo di passaggio: Lorenza potrebbe infatti avere spazio anche nelle prossime puntate.

A breve, inoltre, il suo percorso incrocerà quello di uno dei protagonisti della soap in un incontro tutt’altro che piacevole, destinato a creare tensioni e a lasciare il segno.

Alberto pronto allo scontro

Gianluca Palladini non ha preso affatto bene l’assunzione di Lorenza. Il ragazzo sperava di tornare a lavorare al Vulcano e, deluso, si è confidato con il padre, risvegliando in lui rabbia e orgoglio ferito.

Alberto non tarderà a reagire e vestirà i panni del cliente insoddisfatto, un ruolo che gli riesce fin troppo bene. Si mostrerà insopportabile e ipercritico, prendendo di mira la nuova cameriera con atteggiamenti ostili e lamentele pretestuose. Un comportamento destinato a creare forti tensioni, soprattutto quando Silvia, tormentata dai sensi di colpa, deciderà di offrire a Gianluca una seconda possibilità.

Ma per lui, forse, quel treno è ormai passato.

Gianluca e Anna: tra dolore e nuova attrazione

Mentre suo padre darà spettacolo al Vulcano, Gianluca troverà invece un piccolo spiraglio di luce in Anna. Durante una riunione del centro di supporto per la dipendenza dall’alcol, il ragazzo apparirà chiuso e abbattuto. Anna se ne accorgerà subito e, con la delicatezza che la contraddistingue, cercherà di spronarlo, ricordandogli che a volte è necessario andare oltre il proprio dolore.

Le sue parole riusciranno a scalfire la corazza di Gianluca, che le confesserà quanto gli farebbe piacere rivederla davanti a un caffè. Anna dovrà rifiutare per un impegno già preso, ma nel salutarlo gli lascerà un bacio che, da semplice gesto affettuoso, finirà per sfiorargli le labbra. Un momento breve e quasi casuale, ma sufficiente a lasciare Gianluca senza fiato e a far intuire l’inizio di qualcosa di nuovo.