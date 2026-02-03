Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Michele ha affrontato Ferri per chiarire di avere tutte le carte in regola per dirigere Radio Golfo 99. Ma cosa succederà adesso?

Le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio rivelano che Saviani ribadirà con fermezza le sue convinzioni, spingendo Roberto a prendere una decisione estrema sul futuro della radio.

Michele reclama il posto da direttore

Spinto anche da Silvia, Michele ha mostrato maggiore intraprendenza riguardo ad una promozione a direttore di Radio Golfo 99. Il giornalista ha ricordato a Ferri di essere stato scelto da Elena, la precedente direttrice, e dopo anni di onorato servizio ritiene sia arrivato il momento di ottenere il giusto riconoscimento.

Senza contare il contributo determinante che ha dato all’arresto di Gagliotti.

Ferri, di contro, non è sembrato affatto entusiasta di tale scelta. L’imprenditore non si fida dell’eccessivo idealismo di Saviani e, per quel ruolo, ha già ricevuto la candidatura di Filippo che, oltre a essere suo figlio, ha esperienza e capacità per svolgere al meglio l’incarico.

Una decisione irrevocabile

In occasione del trentesimo anniversario dalla fondazione di Radio Golfo 99, Michele verrà scelto per rappresentare l'emittente. Saviani sarà onorato della riconoscenza ma ambirà a qualcosa di più concreto, ed è per questo che ribadirà a Roberto Ferri la sua candidatura alla direzione.

Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano cosa deciderà Roberto, tuttavia chiariscono che dinanzi alla fermezza di Saviani l'imprenditore prenderà una decisione irremovibile e chiara sul futuro della Radio.

Difficile capire cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Rai 3, ma queste trame non sembrano riservare nulla di buono per Michele, che potrebbe essere costretto a rinunciare alle sue giuste ambizioni. Non è però da escludere un colpo di scena, complici anche la stima di Filippo e Marina per il giornalista.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 9 al 13 febbraio: Damiano sospetta di Eduardo, Alberto turbato da Anna

Dopo aver portato a termine con successo il colpo alla villa, Eduardo si dedicherà alla sua famiglia, convinto di essersi lasciato alle spalle il momento difficile. Sabbiese, però, dovrà fare i conti con la gelosia di Stella e con le indagini di Damiano, che inizierà a sospettare qualcosa.

Sasà e Mariella cercheranno di trovare un compagno per Bice, qualcuno che possa ridarle la gioia di vivere.

Raffaele riuscirà a organizzare un incontro tra Eleanor, Imma e il giovane Ciro, ma l’appuntamento non andrà come previsto.

Alberto sarà molto turbato dopo aver scoperto che suo figlio sta frequentando Anna.

Samuel e Nunzio cercheranno l’idea giusta per dimostrare tutto il loro amore alle rispettive fidanzate.