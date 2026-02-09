Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 16 al 20 febbraio, rivelano che Eduardo e la sua banda hanno commesso una leggerezza durante il colpo, un errore che potrebbe rivelarsi fatale.

Nel frattempo Ferri scoprirà che la sua ex moglie e Cristina sono rimaste coinvolte in un tragico incidente, una notizia destinata a sconvolgere profondamente la sua vita. Infine Eleanor si preparerà a salutare definitivamente Palazzo Palladini, pronta a voltare pagina e a lasciare Napoli.

Eduardo mantiene un profilo basso

Nelle prossime puntate di Upas, Eduardo deciderà di allontanare Stella e di concentrarsi solo sulla sua famiglia.

L’uomo sceglierà anche di andare davvero a lavorare con Angelo, nel tentativo di dimostrare a se stesso e agli altri di voler mettere la testa a posto. Ma ormai sarà decisamente troppo tardi.

Le anticipazioni rivelano infatti che, per quanto siano stati attenti, i tre hanno trascurato un dettaglio cruciale, un errore che potrebbe segnare definitivamente la loro disfatta.

Una videocamera mette la banda nei guai

Le anticipazioni rivelano che una videocamera ha ripreso i tre mentre fuggivano. Resta da capire che cosa sia stato effettivamente immortalato, ma la sensazione è che questo possa segnare l’inizio della fine per Eduardo. Basterebbe infatti identificare anche solo uno di loro per riuscire a ricostruire l’intera dinamica e risalire a tutti e tre.

Attenzione però, perché sembra proprio che le indagini siano state affidate a Damiano. Un dettaglio tutt’altro che casuale, che conferma come prima o poi i due amici siano destinati a ritrovarsi di nuovo faccia a faccia, questa volta su fronti opposti.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 16 al 20 febbraio: Eleanor torna negli Usa, Greta in gravi condizioni

Dopo aver fatto pace con Imma e Ciro e aver acquistato uno yacht dai cantieri, Eleanor si preparerà a salutare Napoli. Prima di partire, però, la donna avrà in serbo una sorpresa per Raffaele.

Nel frattempo Roberto e Marina festeggeranno la vendita dello yacht, ma una notizia tragica interromperà bruscamente i festeggiamenti: Greta e Cristina sono rimaste coinvolte in un grave incidente.

Se la piccola se la caverà con una frattura alla gamba, le condizioni della madre appariranno subito molto più serie. Ferri si troverà così costretto ad accudire e rassicurare la bambina, profondamente scossa dall’accaduto.

Mariella e Sasà, intanto, organizzeranno di nascosto un incontro sentimentale per Bice, servendosi di un’app di incontri e mantenendo il massimo riserbo.

Dopo essere stata rimproverata da Michele, Micaela sfogherà la propria rabbia sull’incolpevole Samuel, dando vita a un nuovo momento di tensione.

Infine Gianluca si sentirà sempre più attratto da Anna, ma inizierà anche a rendersi conto che la ragazza nasconde un lato oscuro.