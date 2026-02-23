Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 marzo, rivelano che il rapporto tra Cristina e Roberto non farà passi avanti, anzi peggiorerà ulteriormente. Ferri avrà infatti un duro scontro con gli amici della figlia, aumentando ancora di più la distanza tra lui e la ragazza.

Nel frattempo soffierà aria di crisi tra diverse coppie: Rosa sarà combattuta tra Pino e Damiano, Ornella faticherà a perdonare Raffaele, mentre la situazione più delicata sarà quella tra Ida e Diego, sempre più lontani. Attenzione anche al pericoloso triangolo che vedrà coinvolti i Palladini e Anna.

Roberto perde il controllo davanti agli amici di Cristina

Marina continuerà a insistere affinché Roberto provi ad avvicinarsi a Cristina, ma la situazione finirà per sfuggire di mano. Durante un incontro tra la ragazza e i suoi amici, Roberto, infastidito dal comportamento del gruppo, perderà la pazienza e avrà un duro confronto con la figlia. La scenata metterà Cristina in forte imbarazzo e renderà ancora più fragile il loro rapporto.

Padre e figlia sempre più lontani

Dopo lo scontro con gli amici, il clima tra Roberto e Cristina diventerà ancora più teso. La ragazza porta dentro di sé le ferite dell’incidente e Roberto, nonostante le migliori intenzioni, non riuscirà a trovare le parole giuste per sostenerla.

Per entrambi sarà un momento di grande fragilità, che rischia di allontanarli invece di riavvicinarli.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 23 al 27 febbraio: Alberto si avvicina ad Anna, Diego in crisi con Ida

Rosa si renderà conto di essere gelosa di Pino e si ritroverà così divisa tra lui e Damiano.

Mariella e Cerruti continueranno nella loro missione di trovare un compagno a Bice attraverso le app di dating.

Anna si ritroverà al centro di un pericoloso triangolo sentimentale che vedrà coinvolti Alberto e Gianluca.

Raffaele e Ornella si riavvicineranno timidamente, ma la strada verso la riconciliazione sarà lunga e complicata.

La relazione tra Diego e Ida sembrerà giunta a un punto di non ritorno.

Mentre Manuela sarà impegnata nella ricerca del suo abito da sposa, lei e Micaela dovranno fare i conti con un uomo misterioso.

La malattia tornerà a ripresentarsi, gettando Luca nella depressione più profonda.