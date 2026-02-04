Un posto al sole si prepara a voltare pagina dopo l’uscita di scena di Gennaro Gagliotti e dei personaggi legati alla sua storyline. La soap di Rai 3 sta attraversando una fase di transizione impreziosita dalla presenza straordinaria di Whoopi Goldberg, ma il vero punto di svolta deve ancora arrivare. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano infatti l’arrivo di una nuova fase narrativa destinata a lasciare il segno. Nei prossimi episodi, un evento drammatico sconvolgerà gli equilibri di Palazzo Palladini: un grave incidente coinvolgerà Greta Furnier e Cristina Ferri.

Roberto sarà profondamente scosso dall’accaduto, soprattutto perché a rimanere coinvolte saranno la sua ex compagna e sua figlia.

Un incidente sconvolge la vita di Roberto Ferri

Il rilancio dei Cantieri avrebbe dovuto essere un momento di festa per Roberto Ferri e Marina Giordano, ma la gioia si trasformerà presto in tragedia. Un terribile incidente coinvolgerà Greta e la piccola Cristina, gettando l’imprenditore nel panico. Le condizioni di Greta desteranno particolare preoccupazione e la situazione metterà Roberto di fronte a una domanda cruciale: dovrà occuparsi lui di sua figlia minore. Le anticipazioni di Un posto al sole, intanto, lasciano intuire che non sarà affatto semplice, e la tensione emotiva crescerà di puntata in puntata.

Il ritorno di Cristina D’Alberto in Un posto al sole

Parallelamente al dramma che colpirà la famiglia Ferri, prenderà forma una nuova e attesissima trama che segna il ritorno sul set di Cristina D’Alberto dopo molti anni di assenza. La sua storyline, già anticipata in passato, promette colpi di scena e sviluppi inattesi, compreso, secondo le indiscrezioni, l’arrivo di un nuovo uomo destinato a movimentare ulteriormente gli equilibri di Palazzo Palladini. Tuttavia, occorrerà attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire se il signore in questione sarà il nuovo compagno di Greta o se fra lei e l'uomo ci sarà un altro legame.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ornella è partita

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Ornella ha lasciato Napoli per raggiungere suo figlio Patrizio in Spagna. Raffaele, invece, è rimasto da solo in città e ha conosciuto Eleanor, un’imprenditrice facoltosa arrivata ai Cantieri Flegrei Palladini per acquistare un’imbarcazione di lusso. Nel frattempo è emersa anche una motivazione più profonda che ha spinto la donna a venire in Italia, legata a un aspetto del suo passato ancora avvolto nel mistero. Spazio infine alle vicende di Michele, che ha ricevuto da Elena la proposta di diventare il nuovo direttore creativo di Radio Golfo 99. Tuttavia, Roberto ha espresso qualche perplessità riguardo alla decisione di affidare la direzione dell’emittente a Saviani.