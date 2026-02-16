Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 27 febbraio, rivelano che Cristina Ferri tornerà nel cast con un ruolo di primo piano. C’è però un dettaglio piuttosto inquietante che riguarda i suoi attuali genitori.

Le indiscrezioni raccontano che la ragazza verrà affidata a Roberto e Marina e che si troverà in un forte stato di shock. L’incidente, di per sé, potrebbe bastare a giustificare una situazione simile, ma la sensazione è che dietro questo trauma ci sia qualcosa di ancora più grave: uno dei genitori di Cristina potrebbe perdere la vita.

Il destino di Greta ed Eduardo

Nella puntata di Un posto al sole del 16 febbraio si è vista Greta, in pessime condizioni, anche se cosciente. La donna ha chiesto con un filo di voce a Roberto di occuparsi di Cristina Non è chiaro, invece, qual è stato il destino di Eduardo Nappi. In ogni caso le anticipazioni confermano che Roberto si ritroverà a dover fare il padre a tutti gli effetti.

Anche se fosse Greta a morire, Ferri finirebbe comunque al centro della scena. Eppure il sospetto è che, a non farcela, possa essere proprio Eduardo: un personaggio praticamente sparito dalle trame di Upas ma che, a quanto pare, è stato per Cristina una figura paterna molto più presente di quanto lo sia mai stato Roberto.

Un rapporto padre-figlia tutto da costruire

Nei prossimi episodi della soap di Rai 3, Roberto cercherà di assumersi finalmente il ruolo di padre, ma il rapporto con sua figlia si preannuncia tutt’altro che semplice. Cristina, a quanto pare, accettava suo padre quando si trattava di incontrarlo ogni tanto, senza però sviluppare un vero legame affettivo con lui. Ed è facile comprenderne le ragioni: Roberto non è mai stato davvero presente nella sua vita.

Messa da parte la vicenda di Eleanor quindi, Un posto al sole si concentrerà su un racconto più intimo e delicato tra padre e figlia. Roberto ha sempre avuto rapporti complessi con i suoi figli e, inoltre, Cristina non è più una bambina ma una giovane ragazza con un carattere già formato.

Da qui nascerà un confronto aspro e doloroso, carico di tensione emotiva.

Un nuovo volto per un ruolo centrale

Per questo nuovo capitolo della storia, gli sceneggiatori hanno scelto di cambiare attrice, affidando il ruolo di Cristina a Melissa Caturano, giovane interprete che, nonostante l’età, vanta già un curriculum notevole e una solida esperienza. Una decisione che conferma la volontà di investire molto in questa vicenda.

Resta da capire se Cristina resterà a vivere con Roberto e Marina o se la sua permanenza sarà soltanto una breve parentesi. Tutto, però, lascia pensare che il suo personaggio diventerà sempre più centrale nelle prossime puntate della soap partenopea.