Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 9 al 13 febbraio, rivelano che Eduardo andrà fino in fondo sulla strada del crimine e, nonostante un grave imprevisto, porterà a termine il colpo alla villetta.

In seguito, entusiasta per il bottino, l’uomo dovrà fare i conti con Stella, che non vorrà rinunciare a lui, e con Damiano, che inizierà a sospettare.

Clara è al settimo cielo

Rosa e Clara organizzeranno una serata speciale per celebrare un traguardo importante. La giovane Curcio ha appena ottenuto una promozione temporanea che la riempie di soddisfazione.

Con Giulia partita per la Sicilia, toccherà infatti proprio a lei prendere le redini del Centro d'ascolto.

Questo riconoscimento professionale convincerà Clara che la sua vita, finalmente ,stia prendendo la direzione sperata. La donna vivrà questi momenti con entusiasmo e leggerezza, del tutto ignara di quanto Eduardo stia combinando alle sue spalle.

Il colpo nella villetta e la scintilla tra Eduardo e Stella

Mentre Clara fantasticherà su un futuro migliore, Sabbiese si preparerà a portare a termine il colpo alla villetta insieme a Stella e suo fratello. Eduardo e Angelo si introdurranno nella casa per mettere le mani sui gioielli della proprietaria, mentre Stella resterà fuori a fare da palo.

Qualcosa però andrà storto. I due ladri scopriranno infatti che la cassaforte è vuota. Eduardo e Angelo vivranno attimi di pura tensione, dal momento che il giardiniere potrebbe arrivare da un momento all'altro. Quando tutto sembrerà perduto, Eduardo, però, avrà un'intuizione e scoprirà che i preziosi sono nascosti tra le medicine della signora. Il colpo si rivelerà così un successo e i tre scapperanno via con un ricco bottino.

Stella minaccia l'equilibrio della famiglia Sabbiese

L'adrenalina del colpo riuscito travolgerà Eduardo e Stella al momento di spartire il bottino, spingendoli a cedere alla passione. Subito dopo però Sabbiese chiarirà che intende ritornare da sua moglie.

Il distacco improvviso di Eduardo ferirà profondamente Stella, che non si mostrerà disposta a farsi da parte.

La donna deciderà di metterlo in difficoltà e si presenterà direttamente a Clara, senza però svelare chi sia davvero. Sabbiese si troverà così costretto a risolvere la situazione prima che possa degenerare, allontanando definitivamente Stella.

Il peggio però dovrà ancora arrivare. Damiano infatti inizierà a indagare sulla banda responsabile del colpo alla villa.