Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 9 al 13 febbraio, Alberto scoprirà che la ragazza che lo ha ultimamente affascinato è la stessa che il figlio Gianluca sta frequentando. Inoltre Eduardo sarà costretto ad allontanarsi da Stella, visto che lei ha iniziato ad intromettersi nella vita di Clara.

L'incontro tra Eleanor e la famiglia Buonocore, invece, non andrà come sperato.

Mariella e Sasà cercano l'anima gemella per Bice

Eduardo, Angelo e Stella si troveranno nella villa per rubare i gioielli presenti. Inizialmente nella cassaforte non troveranno nulla, ma Sabbiese avrà l'intuizione di cercare nella scatola dei medicinali ed i tre torneranno a casa con il bottino.

Questo evento farà riavvicinare Eduardo e Stella, che si lasceranno andare alla passione. All'improvviso però l'uomo mostrerà freddezza verso la nipote di Rino.

Nel frattempo Michele sarà scelto come voce per rappresentare la radio in occasione del trentesimo anniversario e darà un ultimatum a Roberto in merito alla direzione. In tutto questo, Mariella e Sasà si attiveranno affinché Bice possa trovare la persona perfetta al suo fianco.

Eleanor conosce Imma e Ciro, ma niente va come sperato

Eleanor grazie all'aiuto di Raffaele riuscirà ad incontrare Imma e Ciro fingendosi una turista, anche se Colin manterrà la sua posizione contraria. La signora Price rivelerà la sua vera identità, ma le cose con la famiglia Buonocore non andranno come sperato.

Intanto si avvicinerà San Valentino e sia Samuel che Nunzio si attiveranno per organizzare qualcosa di speciale per le fidanzate.

Nel frattempo Stella si intrometterà nella vita di Clara ed Eduardo non potrà fare altro che allontanarsi da lei, unico modo per evitare che la moglie scopra la verità. Damiano, invece, ha un'intuizione che lo potrebbe avvicinare alla verità. In tutto questo, Alberto scoprirà che Anna è la stessa ragazza che il figlio sta frequentando, mentre Silvia concederà a Gianluca un'altra opportunità di lavoro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rosa è stata felice dopo che Damiano ha deciso di vivere insieme a lei. L'uomo però non si è mostrato totalmente convinto della scelta fatta.

Inoltre Clara continua a restare all'oscuro delle bugie di Eduardo e ha creduto di poter avere una vita normale.

Gianluca, invece, si è dimostrato sempre più affascinato dalla giovane Anna, mentre Raffaele è stato sempre più un punto di riferimento per la ricca americana Eleanor.