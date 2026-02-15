Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 16 al 20 febbraio, Greta e Cristina avranno un brutto incidente stradale e Roberto si prenderà cura della figlia in attesa che la ex possa stare meglio. Inoltre Anna e Gianluca saranno sempre più vicini.

La banda di Eduardo e Stella, invece, rischierà di essere scoperta a causa di alcune immagine provenienti da un impianto di videosorveglianza.

Raffaele scopre che la signora Price vuole tornare in America

Lo yacht commissionato da Eleanor Price sarà quasi ultimato. La gioia di Roberto e Marina sarà però minata dalla notizia dell'incidente stradale occorso a Greta, Eduardo e Cristina.

Ferri si precipiterà in ospedale e scoprirà che la sua ex è in gravi condizioni, al contrario della figlia che ha riportato solo qualche frattura alla gamba. Inoltre Mariella e Cerruti useranno una app di incontri per trovare un fidanzato a Bice.

Nel frattempo Raffaele è venuto a conoscenza che Eleanor ha intenzione di tornare in America. In tutto questo, Michele redarguirà Micaela in radio e si sfogherà con Samuel, il quale starà ultimando i preparativi per il martedì grasso del Caffè Vulcano. Gianluca, invece, riceverà una visita gradita, mentre Sabbiese romperà ogni rapporto con Angelo anche se gli chiederà di continuare a lavorare come elettricista. Eduardo provvederà nello stesso tempo a piazzare il bottino da una persona di sua fiducia.

Anna ha un comportamento ambiguo

Roberto e Marina si prenderanno cura di Cristina, in quanto la ragazza dopo avere lasciato l'ospedale si trasferirà da loro. Intanto la signora Price sarà ormai prossima a tornare negli Stati Uniti e Raffaele si impegnerà affinché l'amica possa riappacificarsi con Imma e Ciro. Questa cosa avverrà, ma un arrivo inatteso farà venire meno il clima di serenità.

Nel frattempo Anna e Gianluca si mostreranno sempre più vicini, ma la ragazza continuerà ad avere un atteggiamento ambiguo. In tutto questo, Mariella e Sasà faranno in modo che Bice incontro l'uomo scelto per lei, mentre la polizia sarà vicina alla banda di Eduardo e Stella grazie ad un video di sorveglianza.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Samuel e Nunzio si sono prodigati per organizzare alle rispettive fidanzate una serata romantica in vista della festa di San Valentino.

Inoltre Eduardo si è pentito di avere tradito Clara, ma Stella non ha avuto intenzione di perderlo.

Alberto, invece, ha scoperto che la ragazza che sta frequentando Gianluca è la stessa che lui ha conosciuto in una sera di pioggia forte, mentre Mariella e Sasà si sono impegnati per trovare un fidanzato a Bice.