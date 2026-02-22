Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 23 al 27 febbraio, Ornella non avrà accettato la decisione di Raffaele di non andare più pensione e penserà di non poter perdonare il marito. Inoltre Rosa si accorgerà di provare ancora dei sentimenti per Pino.

Marina, invece, comprenderà che Cristina ha bisogno di aiuto, mentre Gianluca sarà sempre più colpito da Anna.

Ornella è ancora ferita dal comportamento avuto da Raffaele

Cristina andrà a vivere a Palazzo Palladini e spererà di potersi riprendere dal pesante trauma subito. La ragazza potrà comunque contare sulla vicinanza di Marina, Filippo e Serena, ma anche Roberto proverà a mostrare il suo amore.

Marina farà presente a Cristina che Ferri ha un affetto profondo nei suoi riguardi e sarà in questa occasione che la giovane mostrerà tutta la sofferenza accumulata nel corso degli anni.

Nel frattempo il Festival di Sanremo porterà a più di qualche scontro tra Guido e Mariella. In tutto questo, Eleanor andrà via da Napoli contenta per come è finita con Imma e Ciro, mentre Raffaele dovrà gestire il suo rapporto con Ornella. Quest'ultima infatti dirà espressamente a Giulia di non avere superato le difficoltà con il marito e di sentirsi ferita per il suo comportamento.

Michele ha qualche difficoltà in radio

Roberto non riuscirà a comunicare al meglio con Cristina, la quale si fingerà spensierata ma in realtà nasconderà tutto il suo dolore per l'incidente e Marina capirà che ha bisogno di aiuto.

Intanto Manuela sarà immersa nei preparativi per le nozze con Niko, ma dovrà prendere una scelta complicata. Inoltre Ornella si mostrerà ancora molto innamorata di Raffaele, ma non se la sentirà di perdonare la scelta del marito di non andare in pensione.

Nel frattempo Michele si renderà conto che essere direttore della radio non è semplice. In tutto questo, Alberto si confronterà nuovamente con Anna, mentre Gianluca risulterà essere sempre più colpito dalla restauratrice. Rosa, invece, sarà felice di stare con Damiano, ma si accorgerà di provare dei sentimenti ancora per Pino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eduardo ha deciso di porre fine alle ultime rapine compiute con la banda di Stella, ma non è a conoscenza che una telecamera di videosorveglianza lo ha ripreso.

Inoltre Mariella e Cerruti hanno usato una app di incontri per trovare un fidanzato per Bice.

Raffaele, invece, ha aiutato Eleanor Price a riconciliarsi con Imma e Ciro, mentre Cristina ha avuto un grave incidente e Roberto ha cercato di svolgere il ruolo di padre.