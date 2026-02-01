Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 2 al 6 febbraio, Eduardo avrà assunto la guida della banda, anche se Rino non sarà contento di questo. Inoltre Sabbiese continuerà ad ingannare Clara.

Gianluca, invece, sarà sempre più vicino ad Anna, mentre Alberto criticherà il servizio della nuova cameriera del Caffè Vulcano.

Raffaele accompagna Mrs Price in giro per Napoli

I contrasti tra Rosa e Damiano non diminuiranno, ma alla fine il poliziotto chiederà a Picariello di andare a vivere insieme. La donna si mostrerà felice, ma non saprà che Renda non è del tutto convinto della decisione presa.

Inoltre Raffaele diventerà un punto di riferimento importante per Eleanor Price, al punto che la accompagnerà a fare un giro per la città.

Nel frattempo Michele seguirà il suggerimento della moglie Silvia e si confronterà con Ferri per comprendere il suo reale ruolo all'interno della radio. In tutto questo, la banda si preparerà al meglio in vista del prossimo colpo da compiere, con Eduardo che sembrerà avere assunto la piena leadership. Rino però non tollererà questo aspetto.

Lorenza è la nuova cameriera del Caffè Vulcano

Eleanor si sentirà legata a Raffaele e gli confesserà il motivo che l'ha spinta a venire a Napoli. La donna americana affiderà al portiere di Palazzo Palladini un compito che lui accetterà, anche se Rosa potrebbe metterlo in difficoltà.

Intanto Picariello e Clara saranno convinte che tutto stia procedendo nel verso giusto, ma nessuna delle due si renderà conto che non è così. Eduardo infatti si troverà davanti ad una scelta che lo potrebbe portare a superare il confine tra ciò che è giusto e quello che non lo è.

Nel frattempo Lorenza sarà scelta come nuova cameriera del Caffè Vulcano e questo farà venire meno le ultime speranze di Gianluca di lavorare lì. Il ragazzo potrà contare sulla vicinanza di Alberto, il quale prenderà di mira la nuova assunta criticandone il servizio offerto. Nello stesso tempo Gianluca sarà sempre più preso da Anna, mentre Mariella e Guido gestiranno l'esuberanza di Bice.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Samuel ha proseguito la sua rivalità con Nunzio come volto di punta del Caffè Vulcano. Inoltre Alberto ha cercato di ricucire il rapporto con Gianluca, il quale ha conosciuto la giovane restauratrice Anna.

Eduardo, invece, ha avuto bisogno di denaro e ha pressato per fare un colpo, mentre la benestante americana Eleanor Price è giunta a Napoli ed è stata accolta dagli abitanti di Palazzo Palladini nel migliore dei modi.