Da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, su Rai 3, andranno in onda i nuovi episodi di UPAS. Stando alle anticipazioni si apprende che Roberto resta impassibile davanti al dolore della figlia Cristina: la ragazza infatti, è stata messa al corrente da suo padre delle gravi condizioni di salute della madre. Gianluca invece riceve una visita inaspettata che lo metterà in difficoltà.

UPAS: trama nuovi episodi

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti i nuovi episodi vedono Roberta e Marina entusiasti per aver portato a termine le rifiniture dello yacht commissionato da Eleanor Price.

Mentre dal punto di vista professionale Roberto è appagato, nel privato si trova a dover affrontare una situazione piuttosto delicata: l'uomo dopo aver scoperto che sua figlia ha solamente riportato una frattura alla gamba, deve mettere al corrente Cristina delle gravi condizioni di sua madre riportate a causa dell'incidente stradale. Notizia che getta nello sconforto la ragazza, ma Roberto sembra essere impassibile davanti alla sofferenza di Cristina.

Nel frattempo Mariella e Cerruti vogliono trovare un fidanzato per Bice e si iscrivono ad un app di incontri col nome della ragazza; nel momento in cui un ragazzo si fa avanti per conoscerla i due organizzano un incontro con Salvatore prima di passare alle presentazioni con Bice.

Gianluca riceve una visita poco gradita che lo metterà in difficoltà: l'uomo è sempre più preso da Anna, ma fatica a credere alcuni suoi atteggiamenti. Eduardo invece prende le distanze da Angelo, ma il primo chiede al secondo se può continuare a lavorare per lui come elettricista; la polizia però ottiene delle informazioni importanti dalle telecamere di videosorveglianza al punto da essere sulle tracce di Eduardo e Stella.

Il commento degli utenti

La tv soap UPAS è una delle più longeve e seguite dagli spettatori. Su X, sono molto gli utenti che ogni sera si dilettano a commentare le trame degli episodi e gli spoiler: "L'unica cosa che non perdonerò davvero mai agli autori è il far passare Guido per un bonaccione e brava persona quando è uno dei veri villain della serie e un uomo che, nella vita reale, sarebbe isolato da tutti".

Un altro utente ha affermato: "È stato bellissimo vedere Whoopi Goldberg nel cast anche per solo per alcuni episodi". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Ma come può Roberto non comprendere il dolore di sua figlia?", mentre un altro ha commentato: "Non mi stancherò di vedere UPAS con lo sfondo bellissimo di Napoli".