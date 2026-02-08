Greta e Cristina saranno coinvolte in una terribile esplosione nelle prossime puntate di Un posto al sole di febbraio e Roberto sarà in pena per la loro salute.

Le anticipazioni rivelano che a far preoccupare maggiormente saranno le gravi condizioni di Greta. Roberto dovrà stare accanto alla sua bambina in questo momento delicato.

Il ritorno di Greta e Cristina a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che presto Roberto vivrà un momento drammatico. Nei giorni scorsi era stato annunciato il ritorno di un personaggio che non si vede da tanto tempo e adesso è stato rivelato.

Si tratta di Greta, la ex compagna di Roberto e madre di sua figlia Cristina. La donna e la bambina non torneranno in scena con una trama felice, perché saranno protagoniste di un evento terribile. Tutto avrà inizio quando Roberto e Martina si godranno i successi dei cantieri dopo la guida disastrosa di Gennaro Gagliotti. I due imprenditori, una volta sconfitto il rivale, penseranno di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo ma non sarà così. Roberto, infatti, si troverà con sua moglie durante i festeggiamenti peri l rilancio dei cantieri quando riceverà una pessima notizia. Ferri apprenderà che c'è stato un terribile incidente e l'esplosione ha coinvolto la sua famiglia: Greta e Cristina.

Roberto: un padre poco presente con i suoi figli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole di febbraio, Roberto vivrà un momento difficilissimo perché verrà a sapere che Cristina e Greta sono coinvolte in una terribile esplosione. Ferri sarà in pena perché la situazione non sarà affatto rosea, soprattutto per la sua ex compagna. Greta verserà in gravi condizioni, mentre Cristina, dopo un primo spavento, sembrerà stare meglio. Roberto si ritroverà a dover consolare la sua bambina e starle accanto in un momento così delicato. Riuscirà ad essere all'altezza del suo compito? Ferri è sempre stato un padre poco presente nella vita dei suoi figli e ha tentato più volte di riallacciare i rapporti con Filippo e Cristina, ma non è mai riuscito ad essere molto affettuoso.

Paradossalmente, l'unico bambino che era riuscito a far esternare a Roberto la sua tenerezza è stato il piccolo Tommaso, il figlio di Ida, che Ferri pensava suo a causa di un inganno di Lara Martinelli.