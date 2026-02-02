Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 9 al 13 febbraio rivelano che Eduardo sarà al settimo cielo dopo aver portato a termine il colpo alla villetta. La sua felicità, però, durerà poco: dovrà infatti fare i conti con la gelosia di Stella e con le indagini che inizieranno a stringersi attorno a lui.
Nel frattempo, Eleanor conoscerà finalmente i suoi parenti napoletani, mentre Michele affronterà Ferri per chiedere un ruolo più adeguato all’interno della radio. Attenzione anche ad Alberto, che resterà spiazzato nello scoprire che suo figlio ha una relazione con Anna.
A fare da contrappunto, una storyline dai toni più leggeri vedrà Samuel e Nunzio decisi a celebrare San Valentino nel migliore dei modi insieme alle loro amate.
Stella non rinuncia ad Eduardo
Preso dall’euforia per il successo del furto alla villetta, Eduardo si lascerà andare a un momento di passione con Stella. Subito dopo, però, l’uomo deciderà di chiudere la relazione con la sua complice e tornare da Clara, continuando a portare avanti la sua recita.
Le anticipazioni rivelano però che Stella non accetterà di uscire così facilmente dalla vita di Eduardo. La donna inizierà infatti a perseguitarlo, arrivando persino ad avvicinarsi a Clara.
Damiano vicino alla verità
Vedendo la sua relazione in pericolo, Eduardo deciderà di mettere fine al rapporto con Stella.
I suoi problemi, però, saranno solo all’inizio.
Damiano, infatti, si avvicinerà sempre di più alla verità sui furti e cresce la sensazione che, prima o poi, i due amici finiranno per ritrovarsi l’uno contro l’altro.
Il resto delle trame di Un posto al sole dal 9 al 13 febbraio: Michele dà un ultimatum a Ferri, Eleanor conosce i suoi parenti napoletani
Convinto di meritare il ruolo di direttore, Michele affronterà Roberto Ferri a muso duro, mettendolo davanti a un vero e proprio aut aut.
Sasà e Mariella cercheranno di aiutare Bice, provando a trovarle un compagno adatto.
Grazie all’aiuto di Raffaele, Eleanor incontrerà finalmente Imma e Ciro Buonocore, ma la diffidenza di questi ultimi farà sì che l’incontro non vada come sperato.
Alberto resterà sconvolto quando scoprirà che la misteriosa ragazza frequentata da Gianluca è Anna. Nel frattempo, Silvia deciderà di dare una nuova possibilità al giovane Palladini, assumendolo come barista al Caffè Vulcano.
In occasione di San Valentino, Samuel e Nunzio si impegneranno per dimostrare il loro amore a Micaela e Rossella.