Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 9 al 13 febbraio Eleanor incontrerà Imma ma tra le aspettative dell'americana verranno deluse. Stella inizierà a creare problemi a Eduardo che si vedrà costretto a prendere nuovamente le distanze dalla sua complice. Alberto scoprirà l'identità dell'amica speciale di suo figlio e ne resterà colpito.

La scelta di Eduardo

Dopo il colpo in villa, Eduardo si lascerà prendere dall'euforia e si riavvicinerà di nuovo a Stella, abbattendo il muro che aveva creato per proteggere la sua famiglia.

L'uomo però deciderà di tornare sui suoi passi per evitare di minare l'equilibrio familiare che da poco è riuscito a ritrovare con Clara. Stella furiosa per l'ennesimo rifiuto di Sabbiese farà un colpo di testa e piomberà nella vita di Clara. Eduardo impaurito dall'incursione della sua amante nella vita della sua famiglia prenderà una drastica decisione per evitare che venga fuori tutta la verità. Damiano al contempo avrà un'importante intuizione che lo farà arrivare ad un passo dallo scoprire di cosa si occupa realmente il suo migliore amico.

Gianluca invece sarà sempre più affascinato da Anna, mentre Alberto farà una sconcertante scoperta. Palladini si accorgerà che la misteriosa ragazza di cui si è invaghito suo figlio altri non è che la ragazza che ha conosciuto lui sotto la pioggia e ne resterà parecchio turbato.

Non si esclude infatti che tra loro possa innescarsi la dinamica del triangolo amoroso. Padre e figlio infatti potrebbero iniziare a frequentare la stessa donna e questo potrebbe raffreddare per entrambi un motivo per decretare la fine definitiva del loro labile rapporto padre figlio. Per Gianluca però arriverà anche una soddisfazione, Silvia infatti, sentendosi in colpa, deciderà di offrire al giovane un'altra chance.

L'incontro con l'americana

Eleanor nonostante il disappunto di Colin deciderà di incontrare Imma e Ciro Buonocore. In un primo momento si fingerà una turista, ma con l'aiuto di Raffaele deciderà di raccontare loro tutta la verità. L'incontro però non sarà dall'esito sperato e per Mrs Price sarà davvero difficile accettare la delusione.

In occasione dei trent'anni di Radio Golfo, Michele Saviani sarà chiamati a rappresentare la radio e sarà proprio in questa occasione che il giornalista imporrà un aut aut a Ferri, il quale si vedrà costretto a prendere una decisione sul futuro direttore della sua radio.

Mariella e Salvatore infine preoccupati per Bice decideranno di trovargli un cavaliere in occasione dell'arrivo di San Valentino. E proprio in occasione dell'arrivo della festa degli innamorati Nunzio e Samuel si impegneranno per sfoggiare tutto il loro lato romantico con le rispettive compagne.